ROVELLASCA – I chicchi di grandine non erano, fortunatamente, particolarmente grandi ma hanno comunque suscitato curiosità e un po’ di apprensione le due grandinate registrate oggi, mercoledì 6 marzo, a Rovellasca.

La prima nel cuore della notte intorno alle 2. Malgrado le piccole dimensioni dei chicchi ghiacciati qualcuno si è svegliato sentendo la grandine contro vetri e finestre. Più difficile non accorgersi della seconda grandinata avvenuta poco prima delle 8. Anche in questo caso chicchi decisamente piccoli (come quelli dello scorso weekend a Solaro, Cogliate e Misinto) ma abbastanza numerosi da essere ben visibili sui tetti delle auto e le strade.

Al momento fortunatamente non risultano danni. Come detto grandinate, decisamente più importanti per portata, si sono registrate nell’ultimo weekend di febbraio tra Solaro, Cogliate e Lazzate.

(per le foto ringraziamo il nostro lettore)

