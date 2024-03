SARONNO – La Inox Team Saronno Softball è “lieta di annunciare l’arrivo della giocatrice classe 2002 Sara Cianfriglia“.

Nell’ultima stagione, l’esterno proveniente dal Castelfranco Veneto ha chiuso con una media battuta di .333 (30 su 90) con un fuoricampo e 12 punti battuti a casa.

“L’approdo di Sara a Saronno è molto importante sia per il presente che per il futuro della società – commenta il presidente Massimo Rotondo – Sara infatti ha dimostrato lo scorso anno di essere una delle migliori giocatrici in campo esterno del campionato. Qui all’Inox Team potrà ancora crescere e affermarsi ulteriormente, diventando una delle atlete più complete dell’intera Serie A1. I numeri e le qualità sono infatti tutti dalla sua parte. Non vediamo l’ora di vederla scendere in campo con la nostra divisa”.