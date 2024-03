Eventi

MILANO – Autelier, uno shop all’insegna dell’inclusione e della solidarietà, ha aperto lo scorso dicembre a Milano, via dei Valtorta, 30, nel cuore del nuovo quartiere di tendenza Nolo, grazie ad associazione Dieses Aps, promotrice del progetto, che dal 2010 di occupa delle persone nello spettro dell’autismo.

Cosa rende Autelier così unico? Non è solo un altro negozio di abbigliamento. È un luogo dove la moda incontra la solidarietà sociale. Il nostro obiettivo è chiaro: promuovere l’inclusione lavorativa di giovani e adulti nello spettro autistico. E lo facciamo offrendo una vasta selezione di abbigliamento, accessori, libri e altro ancora, tutti forniti da aziende che credono nel nostro progetto e ci accompagnano in questo percorso di inserimento nel mondo del lavoro. Ma c’è di più: il team è composto principalmente da persone nello spettro autistico, supportate da operatori e educatori che assicurano un ambiente di lavoro positivo e evolutivo.

Autelier non è solo un punto vendita, ma anche uno spazio dove i giovani si preparano a diverse professioni nell’ambito della vendita del settore retail e nella gestione dell’area commerciale, secondo le loro competenze e specificità. A fianco dello shop abbiamo creato lo spazio autelier, un’area dedicata a incontri e presentazioni di iniziative e prodotti che permetterà al pubblico di conoscere il mondo di autelier e le sue iniziative. La prossima iniziativa è prevista per i prossimo 7,8 e 9 marzo 2024, giornate nelle quali Autelier presenterà Armonia e benessere per il tuo viso: automassaggio viso e yoga facciale ayurvedico con “Eywa natural skincare”, tre giornate dedicate a valorizzare la bellezza e l’unicità di ogni donna.

Il 7 e il 9 marzo, Debora Cordeschi, ayurveda specialist, insegnerà nel corso di “Auto massaggio viso e yoga facciale”, i migliori movimenti ed esercizi quotidiani per dare benessere e freschezza al viso utilizzando l’olio di dattero Eywa. Eywa è un brand di Eco Cosmesi Vegetale, che opera dal Burkina Faso al Kenya alla Sardegna, ricerca le migliori materie prime per prodotti eccellenti, sempre all’insegna della sostenibilità sociale e ecologica (eywanature.com). Se volete partecipare alle sessioni gratuite di “Automassaggio viso e yoga facciale” potete iscrivervi al link: https://rb.gy/4h90qz .

Per ogni informazione e per restare aggiornati sulle nostre attività, visitate il nostro sito web www.autelier.it. E non dimenticate di venirci a trovare in negozio, saremo aperti dal lunedì al sabato, pronti ad accogliervi con un sorriso e con tante meraviglie da scoprire.