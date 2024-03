Sport

SARONNO – Dopo il debutto vittorioso nella Fase gold del campionato maschile di basket serie B, lo scorso fine settimana in trasferta contro la corazzata Cecina, cresce l’attesa per vedere all’opera sabato sera fra le mura amiche l’Az Robur Saronno, alle 21 nel palasport del centro sportivo “Monsignor Ugo Ronchi” di via Colombo, contro Sam Miniato.

Il programma

Si è iniziato dunque sabato 2 con Cecina-Robur Saronno. Successivo appuntamento quello di sabato 9 marzo alle 21 per Robur-Le Patrie Etrusche di San Miniato. Terza giornata sabato 16 marzo alle 21 per Computer Gross Use Empoli-Robur; quarta giornata sabato 23 marzo alle 21 per Robur Saronno-Virtus Siena. Poi si gioca mercoledì 27 marzo Robur-Cecina alle 21, domenica 7 aprile alle 18 San Miniato-Robur, sabato 13 aprile alle 21 Robur-Empoli, sabato 20 aprile Siena-Robur alle 21.

(foto: alcune immagini della vittoria saronnese a Cecina sabato scorso)

07032024