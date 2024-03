news

Green Bitcoin (GBTC) emerge come una nuova iniziativa dal potenziale promettente, sposando l’influenza e l’immagine di Bitcoin a una dimensione più ambientale. L’obiettivo del progetto è quello di fornire una soluzione ecosostenibile al problema del consumo energetico elevato associato al mining di Bitcoin, optando per il meccanismo Proof of Stake (PoS) anziché il tradizionale Proof of Work (PoW).

Un elemento distintivo di Green Bitcoin è il suo innovativo sistema di “Gamified Green Staking“, che non solo consente agli utenti di guadagnare rendite passive tramite lo staking dei propri token, ma introduce anche un aspetto ludico che premia coloro che riescono a fare previsioni accurate sul prezzo di Bitcoin all’interno di una “zona verde” designata. Questo approccio non solo promuove un maggiore coinvolgimento degli utenti, ma incentiva anche una maggiore consapevolezza ambientale all’interno della community.

Green Bitcoin si impegna attivamente per promuovere la responsabilità ambientale attraverso l’utilizzo di tecnologie ecosostenibili. Grazie all’adozione del meccanismo PoS, il progetto riduce significativamente il consumo energetico rispetto alle operazioni di mining tradizionali, offrendo un’alternativa più sostenibile.

Inoltre, Green Bitcoin offre ampie opportunità di ricompensa e incentivi per i partecipanti, con un pool iniziale di 5,8 milioni di token GBTC destinati a coloro che partecipano attivamente allo staking e fanno previsioni accurate sui movimenti di prezzo di Bitcoin. Questo sistema stimola l’attività degli utenti e contribuisce alla stabilità della rete Green Bitcoin nel lungo termine.

La presale di Green Bitcoin ha riscosso un notevole successo, con $2 milioni già raccolti, dimostrando un forte interesse da parte degli investitori nel progetto e nella sua missione ecosostenibile. L’allocazione del 40% dei token per la presale offre agli investitori l’opportunità di partecipare fin dalle fasi iniziali e di beneficiare di un prezzo scontato del 15%.

Con un’impronta ecologica ridotta e un modello economico sostenibile, Green Bitcoin rappresenta un’innovazione potenziale nel mondo delle criptovalute, coniugando tecnologia avanzata con una visione responsabile per il futuro del pianeta.

Come comprare Green Bitcoin

Passaggio 1: configura un wallet digitale

Per iniziare, è necessario configurare un wallet digitale compatibile con la prevendita di Green Bitcoin. Puoi optare per MetaMask, una delle opzioni più diffuse disponibile come app su dispositivi mobili o come estensione su browser per computer. Visita il sito ufficiale di MetaMask su metamask.io per installare l’applicazione.

Passaggio 2: acquista Ethereum (ETH) o Tether (USDT)

Per partecipare all’acquisto di $GBTC, è fondamentale possedere Ethereum (ETH) o Tether (USDT). Puoi acquistare queste criptovalute da diversi exchange e successivamente trasferirle nel tuo wallet digitale. Alcuni wallet offrono anche la possibilità di acquistare direttamente ETH o USDT all’interno dell’app.

Passaggio 3: collega il wallet alla prevendita

Successivamente, visita la pagina dedicata alla prevendita di Green Bitcoin e clicca su “Connetti il tuo wallet”. Seleziona il tuo wallet preferito, come MetaMask o un altro compatibile con la funzione Wallet Connect. Una volta collegato, potrai scegliere se utilizzare ETH o USDT per completare la transazione.

Alcune previsioni

Sebbene la fase di prevendita possa rappresentare un’opportunità favorevole per investire in Green Bitcoin, è indiscutibile che il vero successo del progetto verrà valutato in seguito al rilascio del token.

Con un’enfasi significativa sulla sostenibilità e l’adozione del protocollo ERC-20, insieme a molte caratteristiche comuni a Bitcoin, GBTC sembra essere ben posizionato per registrare una crescita costante nel tempo. Tale crescita potrebbe portarlo, nel corso di pochi anni, a raggiungere una posizione di rilievo tra i principali token per capitalizzazione di mercato.

Tuttavia, è importante riconoscere che il successo di Green Bitcoin sarà influenzato dall’andamento generale del mercato delle criptovalute, caratterizzato dalla sua natura altalenante alla quale Green Bitcoin difficilmente potrà sfuggire.

Dalle informazioni raccolte emerge chiaramente che il pieno potenziale di GBTC sarà realizzato solo nel corso dei prossimi anni, come ci si può attendere. Nonostante il 12,5% della fornitura totale sia dedicato al marketing, sarà indispensabile un periodo di tempo prima che il progetto ottenga una diffusione su scala globale.

