SARONNO – Non è certo sfuggiti ai passanti ed ai negozianti del quartiere, oggi pomeriggio, l’arrivo dell’ambulanza in piazzetta Portici, nel “cuore” del centro storico saronnese, nella zona a traffico limitato dove si concentrano i bar e gli esercizi commerciali della città. Erano le 16.15 e c’era una persona che stava male: l’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella ha soccorso un uomo di 60 anni, al quale è stata diagnosticata una intossicazione etilica.

Il sessantenne non è comunque apparso in pericolo, è stato in ogni caso trasportato al’ospedale cittadino di piazza Borella per gli accertamenti del caso; si è presto ripreso.

