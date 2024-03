Città

SARONNO – Non passa certo inosservata l’iniziativamente promossa questo pomeriggio dai Bersaglieri, con la “loro” fanfara a percorrere le vie cittadine.

“Per consentire la manifestazione promossa dai Bersaglieri questo pomeriggio – dopo il ritrovo alle 15 al parco di via Cesati – in alcune strade cittadine il traffico sarà via via parzialmente interrotto per il passaggio del corteo, che interesserà le vie Cesati, Marconi, Garibaldi, piazza Libertà, via Portici, piazza Riconoscenza, via San Cristoforo, via Cavour, Corso Italia, via Mazzini e piazza Avis. Qui si terrà il concerto della Fanfara dei Bersaglieri. La manifestazione si concluderà alle 17 circa” fanno sapere dell’Amministrazione civica saronnese.

(foto: il passaggio della Fanfara dei bersaglieri questo pomeriggio in via Mazzini nel centro storico di Saronno)

09032024