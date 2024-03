Sport

SOLARO – Sanzione del giudice sportivo nei confronti dell’Universal Solaro: 100 euro per “comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro”; il tutto in relazione all’incontro di domenica scorsa del campionato di Promozione, scontro d’alta classifica contro la Besnatese finito in parità, 1-1.

L’Universal torna in campo domenica per il derby, in trasferta, contro la pericolante Asd Ceriano.

In classifica guida l’Accademia Bmv con 45 punti, segue l’Ispra a quota 42 e la Lentatese a 41 punti mentre l’Universal Solaro tallona il gruppo delle migliori con 40 punti, la Besnatese ne ha 38; insomma nel girone è ancora tutto da definire a livello di graduatoria.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio: una immagine dell’incontro di domenica scorsa al centro sportivo di Solaro fra Universal e Besnatese)

09032024