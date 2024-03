Città

SARONNO – La polizia locale è intervenuta venerdì 8 marzo, per un ramo caduto in via Piave in mezzo alla carreggiata. A raccontare l’accaduto alcuni automobilisti che passando in auto per l’arteria che porta verso il centro dalla Monza – Saronno si sono accorti del ramo finito sulla sede stradale.

Intorno alle 930 la polizia locale, intervenuta sul posto con una pattuglia ha provveduto prima a transennare la zona. Attualmente il ramo e la pianta danneggiata che si trovano sul marciapiede poco prima del rettilineo sono stati transennati in modo da scoraggiare, in attesa dell’intervento di rimozione del ramo, il passaggio dei pedoni.

