Cronaca

CESATE / CISLAGO / ORIGGIO – Ieri alle 16.20 in via Caravaggio a Cesate è stato soccorso dall’ambulaza un giovane di 28 anni che stava male ed al quale è stata diagnosticata una intossicazione etilica. E’ stato trasferito all’ospedale di Garbagnate Milanese in condizioni conunque non gravi.

A Cislago l’altra notte all’1 intervento dell’ambulanza del Sos Mozzate e dei carabinieri in via Cavour dove al 118 era stata segnalata una aggresione. Sono state prestate le prime cure ad un ragazzo di 23 anni che lamentava alcune contusioni, non è stato necessario il trasporto in ospedale; i militari dell’Arma stanno ricostruendo i contorni dell’accaduto.

L’altra notte alle 3.20 incidente sull’autostrada A8 allo svincolo con l’A9 in territorio di Origgio: si sono scontrate due automobili ed un 19enne rimasto contuso è stato visitato e medicato sul posto, non è stato necessario portarlo in ospedale. Sul posto, oltre alla polizia stradale, è intervenuta una ambulanza della Misericordia Arese.

(foto archivio)

10032024