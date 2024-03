Comasco

TRADATE – I soccorsi sono stati rapidi e tempestivi ma purtroppo non c’è stato niente da fare. Il giovane si è spento prima di arrivare all’ospedale di Tradate.

E’ la tragedia che si è consumata stamattina, lunedì 11 marzo a Tradate in via Monte Grappa dove un 33enne ha avuto un improvviso malore. Si è accasciato a terra e i presenti sono stati rapidi a chiamare il numero unico delle emergenze. Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Croce Rossa e l’automedica di Varese. Il personale ha prestato le prime cure sul posto per oltre un’ora poi avendone stabilizzato le condizioni l’ha trasferito all’ospedale di Tradate dove sarebbe arrivato già senza vita.

