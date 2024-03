Cronaca

SARONNO – E’ stato lo spirito di osservazione di un viaggiatore a permettere il tempestivo soccorso di un 23enne nordafricano accoltellato questa sera, lunedì 11 marzo, nei pressi della stazione di Saronno Sud nella zona di via Don Sturzo.

L’allarme è scattato poco dopo le 18,30 quando un viaggiatore diretto a Milano in attesa del treno sul primo binario ha notato un ragazzo uscire dall’area boschiva accanto alla stazione. Il giovane ha attirato la sua attenzione perchè barcollava. Ha continuato a guardarlo e quando è arrivato alla luce della stazione ha notato che aveva una mano sporca di sangue. Inoltre il suo passo si era fatto più lento ed incerto.

Ha subito chiamato il numero unico per le emergenze: sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Saronno, l’ambulanza della Croce rossa di Saronno e l’automedica. Il personale sanitario ha prestato le prime cure al giovane. Le sue ferite sarebbero compatibili con un accoltellamento. Non sarebbe, secondo quanto riferito dai testimoni, in pericolo di vita ma ha riportato lesioni gravi tanto da essere portato in codice giallo all’ospedale.

(foto archivio)

