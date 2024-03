news

Ripple, una volta considerata una delle “cenerentole” nel recente boom guidato da Bitcoin, sta finalmente guadagnando slancio. Attualmente, il suo valore è in aumento del 15% in un’ora e del 18% nell’arco delle ultime 24 ore, con il prezzo che supera i $0,72. Questo incremento potrebbe essere attribuito alla scarsità di liquidità sui principali exchange, dove persino un modesto volume di transazioni può influenzare il prezzo del 2%. Questo ha innescato speculazioni selvagge non solo sul prezzo di Ripple, ma anche sulle ragioni dietro a questo repentino rialzo.

Una delle teorie più diffuse riguarda lo stato attuale del processo legale con la SEC, il quale è in fase avanzata e di cui si attendono aggiornamenti entro maggio. Tuttavia, senza comunicazioni ufficiali e considerando che i soggetti coinvolti, SEC e Ripple, non possono fare trading basandosi su informazioni riservate, è necessario rimandare qualsiasi speculazione su questo tema a una data futura.

Va notato che durante boom di questo tipo, i social media sono spesso invasi da offerte truffaldine che cercano di approfittare dell’entusiasmo generale. Per i nuovi investitori, è importante ricordare che Ripple è un progetto consolidato, con un ampio seguito e una solida capitalizzazione di mercato. Per coloro che non sono esperti nel trading, è consigliabile considerare investimenti a medio e lungo termine anziché cedere all’impulso delle speculazioni a breve termine.

Perché XRP è salito

Da più di tre anni Ripple è in una fase difficile a causa della controversia legale con la SEC (Commissione per le borse valori degli Stati Uniti), la quale dovrebbe giungere a una conclusione entro quest’anno.

Questa situazione ha pesantemente influenzato il valore di XRP, che è molto lontano dai suoi massimi storici raggiunti nel gennaio 2018. L’ultimo movimento significativo nel prezzo è stato registrato a luglio 2023, quando è stata emessa una sentenza iniziale parzialmente favorevole, dimostrando che gli sviluppi legali sono l’unico fattore che guida il suo andamento.

Recentemente, il prezzo ha iniziato a registrare movimenti, probabilmente influenzato dall’ascesa generale del mercato delle criptovalute. Dati relativi alle transazioni on-chain indicano un aumento degli indirizzi che accumulano XRP.

Il CEO di Ripple, Brad Garlinghouse, ha rotto un lungo periodo di silenzio lunedì, dicendo:

“Fin dall’inizio, Ripple ha lavorato con i regolatori. E abbiamo lavorato con istituzioni regolate come le banche, dove non c’è incertezza regolamentare.”

Garlinghouse ha aggiunto:

“XRP può essere il prossimo BTC? Se lavoriamo con il sistema per risolvere questo problema allora c’è molta opportunità di creare valore in XRP.”

I commenti hanno alimentato una rottura di XRP. Le recenti tendenze dei prezzi di XRP hanno presentato un’opportunità di acquisto dopo essere rimasta indietro rispetto al mercato più ampio.

Non c’erano notizie relative al caso SEC contro Ripple che potessero influenzare i sentimenti degli investitori. Tuttavia, Coinbase (COIN) ha preso di mira la SEC dopo che ha respinto la petizione normativa.

Inoltre le dichiarazioni di Brad Garlinghouse sulle tendenze di mercato e sugli ETF legati al Bitcoin mostrano ulteriormente l’interesse verso il mercato delle criptovalute in questo periodo di impennata, generando un clima favorevole anche per i progetti crypto in prevendita come Bitcoin Minetrix.

Cosa piace di Bitcoin Minetrix

Il concetto di cloud mining nel settore delle criptovalute non è nuovo e ha preso piede come alternativa al mining tradizionale gestito dalle grandi aziende. Questo modello consente agli utenti di noleggiare o acquistare potenza di calcolo condivisa, eliminando la necessità di gestire direttamente l’hardware e affrontare i costi energetici elevati.

Tuttavia, il settore del cloud mining è stato spesso infestato da truffatori che richiedono pagamenti iniziali consistenti e offrono contratti complessi, rendendo difficile per gli investitori valutare i potenziali guadagni in Bitcoin. Inoltre, le commissioni aggiuntive per il consumo energetico e la manutenzione dell’hardware possono erodere i profitti previsti.

Bitcoin Minetrix si presenta come un’alternativa sicura e trasparente in questo panorama. Offre agli utenti la possibilità di mettere in staking i loro token senza l’onere di pagamenti aggiuntivi. I titolari di $BTCMTX hanno la possibilità di ritirare i loro fondi dallo staking e venderli su un exchange quando lo desiderano, senza vincoli temporali fissi. Inoltre, per garantire ulteriore sicurezza agli investitori, lo smart contract è stato sottoposto a un audit completo condotto da Coinsult.

In sintesi, Bitcoin Minetrix si propone di offrire un’esperienza di cloud mining affidabile e priva di complicazioni, offrendo agli investitori una via sicura per partecipare al settore del mining di criptovalute. L’interesse degli investitori è confermato dal fatto che sono stati raccolti oltre 12 milioni di dollari in prevendita.

