Cronaca

SARONNO – Tre incidente stradali con feriti oggi a Saronno. Nel corso della scorsa nottata alla 1.25 in piazza Cadorna davanti alla stazione ferroviaria centrale per una caduta dalla bicicletta è stato soccorso un uomo di 43 anni. Sul posto oltre ai carabinieri una ambulanza della Croce rossa di Saronno. Il ciclista è stato trasportato all’ospedale cittadino per essere medicato di lievi contusioni.

Alle 6.40 in via Ferioli è stato investito un pedone: si tratta di un uomo di 42 anni soccorso dall’ambulanza della Croce rossa cittadina, sul posto anche i carabinieri. Per lui nulla di particolarmente grave, è stato medicato all’ospedale saronnese.

Alle 14.40 odierne tamponamento in viale Europa, dove si sono scontrate due automobili: è stata medicata una donna di 50 anni ed una ragazza di 15 anni, per lievi contusioni. Sul posto l’ambulanza della Croce azzurra di Cadorago ed una pattuglia della polizia locale per i rilievi del sinistro al fine di ricostruirne la dinamica e chiarire le eventuali responsabilità.

(foto archivio)

12032024