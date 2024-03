Cronaca

SARONNO – Stava entrando in autostrada percorrendo in sella alla propria moto la rampa che porta all’ingresso dell’A9 nella zona di viale Europa quando si è ritrovato a terra. Il riferimento va al motociclista protagonista di un incidente avvenuto lunedì 11 marzo intorno alle 14,30.

Sul posto, allertata da alcuni automobilisti di passaggio che hanno notato il centauro in difficoltà, è intervenuta la polizia locale di Saronno. La pattuglia ha trovato il motociclista, un 45enne, in buone condizioni anche se provato. Non ha richiesto l’intervento dell’ambulanza ma si è riservato di farsi accompagnare al pronto soccorso dalla fidanzata.

L’uomo ha raccontato di essere stato “toccato” nella parte posteriore del suo mezzo da una vettura che si è poi dileguata. Non è riuscito a fornire informazioni sul mezzo perchè quando gli è sfrecciato davanti era ormai a terra. Gli agenti della polizia locale hanno raccolto la sua testimonianza e stanno cercando di ricostruire l’accaduto nella speranza di risalire la mezzo e al conducente che secondo il motociclista sarebbero causa dell’incidente. Per lui potrebbe arrivare anche una denuncia per omissione di soccorso se al motociclista saranno refertate lesioni e contusioni a seguito del sinistro.

