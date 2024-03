Lombardia

MILANO – In occasione della Giornata Mondiale del Rene del 14 marzo, l’unità operativa complessa di nefrologia e Dialisi dell’Asst Valle Olona diretta di Maria Rosa Caruso organizza una campagna di screening e sensibilizzazione alla malattia renale.

Le Case di Comunità di Asst Valle Olona (Saronno, Busto Arsizio e Cassano Magnago) saranno interessate da questa importante iniziativa come segue. Dalle 8.30 alle 13, specialisti nefrologi, in collaborazione con infermieri di famiglia, saranno a disposizione degli utenti per misurare la pressione arteriosa e individuare possibili rischi per la salute dei reni.

Tenere sotto controllo la salute renale è di fondamentale importanza per prevenire l’insorgenza di patologie renali più o meno gravi, che possono progredire verso l’insufficienza d’organo. Oltre a sottoporsi a controlli periodici, è altrettanto utile tenere a mente alcune regole d’oro: mantenersi attivi e in forma, controllare i livelli di zucchero nel sangue, monitorare la pressione sanguigna, seguire una dieta sana e bilanciata, mantenere un corretto e frequente apporto di liquidi, non fumare, non assumere farmaci senza la prescrizione del proprio medico, mantenere sempre sotto controllo la funzione renale nel caso in cui si possieda uno o più fattori di rischio (colesterolo alto, ipertensione, famigliarità per malattie renali). Potrà accedere alla campagna di screening tutta la popolazione adulta, con accesso libero.

