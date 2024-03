news

Una nuova meme coin a tema canino è entrata con grande impatto sul mercato dopo aver raccolto $2 milioni in soli quattro giorni. Gli investitori si stanno affrettando alla prevendita appena lanciata di Dogecoin20 ($DOGE20) per essere tra i primi ad adottare questa meme coin, beneficiando quindi dell’atteso aumento di prezzo dopo il suo lancio.

Con una caratteristica di staking unica che offre un reddito passivo, un meccanismo di consenso eco friendly e una tokenomica ben strutturata per garantire la sostenibilità a lungo termine, $DOGE20 è destinato a diventare il prossimo trend nel mercato delle meme coin basate sui cani.

Gli investitori hanno accolto con favore Dogecoin20, reputandolo un progetto promettente dopo che ha raccolto un notevole finanziamento di $2 milioni in soli quattro giorni, dimostrando l’enorme entusiasmo dietro il progetto.

Gli investitori si stanno affrettando alla prevendita di $DOGE20, convinti che offra caratteristiche uniche che potrebbero renderlo una versione migliorata e definitiva di Dogecoin. Oltre all’utilizzo di un meccanismo di consenso eco friendly proof-of-stake, $DOGE20 è un token basato su ERC-20, il che gli consente di offrire funzionalità migliorate rispetto al suo predecessore, Dogecoin. Il progetto include anche una nuova infrastruttura di staking che consente ai detentori di $DOGE20 di guadagnare un reddito passivo.

Dogecoin20 non mira a sostituire Dogecoin. Piuttosto, rende omaggio alla leggendaria meme coin introducendo una nuova sfumatura nell’universo delle criptovaluta attraverso le sue funzionalità avanzate. Inoltre, si ispira all’etica del ‘Fare del Bene Ogni Giorno’, mostrando l’intenzione di diventare una meme coin utile attraverso iniziative filantropiche.

Date le sue impressionanti performance sul mercato, è evidente che $DOGE20 è considerato un potenziale contendente di spicco nel rally delle meme coin, con le sue funzionalità avanzate e il suo focus sulla comunità che lo aiutano a farsi strada nei circoli di mercato principali.

Cos’è Dogecoin20?

Dogecoin20 è considerato l’aggiornamento definitivo di Dogecoin, e la sua prevendita offre un’opportunità unica di posizionarsi nel “Doge 2.0” a prezzi tra i più bassi possibili.

Invece di utilizzare l’algoritmo di mining proof-of-work ad alto consumo energetico come $DOGE, Dogecoin20 adotta il meccanismo di mining proof-of-stake eco friendly di Ethereum, con una scelta più sostenibile rispetto a Dogecoin.

Inoltre, sebbene Dogecoin sia un gigante nel mondo delle meme coin, gli investitori sono sempre più preoccupati per la sua dinamica di inflazione infinita. Ciò significa che non esiste alcun limite superiore alla quantità di $DOGE che possono essere generate tramite il mining.

Dogecoin20 cerca di risolvere questo problema attraverso la struttura di tokenomica unica, che prevede una fornitura massima circolante di 140 miliardi di $DOGE. Di conseguenza, $DOGE20 rappresenta un’alternativa anti inflazionistica a Dogecoin, garantendo agli investitori che il valore dei loro token non sarà diluito nel tempo.

Gli investitori sono anche interessati al fatto che $DOGE20 sia un token ERC-20, il che significa che può essere facilmente integrato in progetti di finanza decentralizzata (DeFi) sulla blockchain di Ethereum. Inoltre, $DOGE20 è compatibile con i wallet più diffusi sul mercato e può offrire transazioni più veloci e meno costose rispetto a $DOGE. La parte migliore del progetto è il suo ecosistema di staking, che offre un’opportunità unica ai detentori di $DOGE20 di guadagnare un reddito passivo attraverso il mining.

Reddito passivo per i possessori di DOGE

Uno degli obiettivi principali dietro l’impressionante prevendita di Dogecoin20 è il suo ecosistema di staking unico, che consente ai detentori di $DOGE20 di depositare i propri token per ottenere un reddito passivo. L’infrastruttura di staking permette ai detentori di $DOGE20 di bloccare i loro token e guadagnare ricompense in base alla percentuale del pool di staking che hanno. Coloro che bloccano una quantità maggiore di $DOGE20 ottengono ricompense più alte.

Il team ha riservato il 15% dell’offerta totale di token $DOGE20 al fornimento di ricompense tramite il meccanismo di reddito passivo nei prossimi due anni. La maggior parte di questa allocazione, il 12,5%, è prevista per essere distribuita entro il primo anno, offrendo un incentivo solido ai detentori per iniziare a bloccare i loro token in maniera immediata.

Attualmente, coloro che bloccano $DOGE20 tramite la prevendita ootengono un impressionante APY del 415%.

Le generose ricompense per lo staking incoraggiano gli investitori di $DOGE20 a mantenere le proprie posizioni, contribuendo a ridurre la pressione delle vendite sul mercato al momento del lancio della meme coin.

Come acquistare $DOGE20

La prevendita di Dogecoin20 ti offre l’opportunità di entrare in possesso di $DOGE20 a prezzi che potrebbero essere i più bassi possibili.

Attualmente, $DOGE20 ha un prezzo di $0,000158. Tuttavia, la strategia di aumento dei prezzi nella raccolta fondi implica che il costo del token aumenti nelle fasi successive della prevendita. Pertanto, coloro che si posizionano precocemente beneficiano di maggiori vantaggi.

Il 25% dell’intera fornitura di 140 miliardi di $DOGE20 sarà venduto durante la prevendita.

Della rimanente fornitura, il 25% è destinato al marketing per aiutare $DOGE20 a rimanere competitivo nel mercato delle meme coin, mentre il 15% è riservato alle ricompense del reddito passivo. Un altro 25% è allocato al tesoro del progetto, consentendo alla comunità di votare sul suo utilizzo.

Il restante 10% è riservato per fornire liquidità agli scambi decentralizzati, garantendo che $DOGE20 offra un’esperienza di trading fluida per gli acquirenti al momento del lancio.

$DOGE20 può essere acquistato utilizzando il gateway sicuro Web3Payments sul sito web del progetto:

Vai alla pagina ufficiale della prevendita di $DOGE20. Riempi il tuo wallet con $ETH o $USDT e connettiti al widget Web3Payments. Utilizza il widget della prevendita per scambiare la tua valuta con $DOGE20, inserendo l’importo desiderato che desideri acquistare. Se preferisci, acquista i token $DOGE20 per il tuo wallet utilizzando la carta di credito/debito.

In generale, Dogecoin20 è un progetto nuovo che ha già iniziato con grande entusiasmo e si prevede che continuerà a prosperare durante il resto della prevendita. La caratteristica unica di staking per il reddito passivo mette $DOGE20 in una categoria diversa rispetto alle tradizionali meme coin basate sui cani, rendendola un’opportunità da non perdere.

