SARONNO – Un camion ha colpito un balcone facendo cadere calcinacci e cemento sul marciapiede di via Parini.

E’ successo questa sera, lunedì 17 marzo, alle 17. Un mezzo pesante arrivato in via Manzoni (anche se l’arteria è off-limits per i tir) ha svoltato in via Parini colpendo il balcone.

Si è fermato ed ha dato l’allarme sul posto sono arrivati gli agenti di una pattuglia della polizia locale e i vigili del fuoco di Saronno. I pompieri hanno verificato la tenuta del balcone e hanno deciso di chiudere con transenne l’area del marciapiedi sotto il balcone.

La polizia locale ha provveduto a deviare la circolazione che è stata bloccata in via Manzoni e Parini per completare i rilievi.

Giovedì scorso un incidente analogo è avvenuto in via Vincenzo Monti.

