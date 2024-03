Primo piano

SARONNO – Code e rallentamenti al quartiere Prealpi per il cedimento dell’asfalto che si è registrato stamattina, mercoledì 20 marzo, in via San Francesco all’altezza dell’intersezione con via Concordia.

A notare il problema e il pericolo automobilisti e residenti che hanno subito dato l’allarme. Sul posto è accorsa la polizia locale che ha provveduto a deviare il traffico decisamente intenso sia per l’orario di punta sia per la concomitanza con il mercato settimanale che vede gran parte degli stand proprio nel quartiere Prealpi. Per gestire invece il problema tecnico sono intervenuti gli operai comunali e i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno.

Al momento via San Francesco è percorribile su una sola corsia e quindi si consiglia di scegliere percorsi alternativa.

