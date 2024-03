Eventi

CARONNO PERTUSELLA – E’ della scrittrice caronnese Nicoletta Bortolotti il libro a cui si ispira l’omonimo film “I bambini di Gaza – Sulle ali della libertà“, diretto dal regista Loris Lai che sarà nelle sale dal prossimo 25 marzo.

La pellicola porterà in scena l’amicizia tra Mahmud e Alon, due bambini che vivono a Gaza City, città colpita ogni giorno dai bombardamenti. I due ragazzini, molto diversi tra loro, sono divisi dalle proprie origini: uno è palestinese, mentre l’altro è israeliano, perciò le rispettive famiglie non permettono loro nemmeno di rivolgersi la parola. I due bambini hanno però qualcosa in comune, la passione per il surf, che li porterà ad avvicinarsi e a conoscere Dan, maestro ed ex campione di surf che cambierà ogni cosa.

La storia di Maumud e Samir (questo il nome in originale nel libro) è uscita per la prima volta nelle librerie nel 2013, più di 10 anni fa, ed è ambientata nel 2003, perciò un momento storico in cui i fatti relativi alla striscia di Gaza non erano ancora all’attenzione di tutti. Il film, basato sul libro della Bortolotti, sarebbe infatti dovuto arrivare nelle sale italiane già lo scorso settembre, ma dopo l’inizio dei bombardamenti risalenti all’8 ottobre, si è preferito posticipare l’uscita, per rispetto delle vittime e di ciò che stava accadendo.

Il film ha inoltre ricevuto l’elogio di Papa Francesco, che lo ha definito come un grande contribuito alla formazione nella fraternità, dell’amicizia sociale e della pace, cosa che ha riempito d’orgoglio l’autrice.

Nicoletta Bortolotti in questi mesi ha visitato numerose scuole italiane per portare ai ragazzi un messaggio di pace e di speranza per il futuro, tramite il suo romanzo. Agli studenti di numerose scuole è stata anche data l’opportunità di vedere la trasposizione cinematografica della storia in anteprima, resa possibile grazia alla casa di produzione e distribuzione Eagle Pictures.

(foto dal profilo Facebook di Nicoletta Bortolotti)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti