CARONNO PERTUSELLA – E’ la trentenne Iraimis Diaz Nunez la nuova lanciatrice straniera della Rheavendors Caronno che si prepara alla prossima stagione in serie A1, ormai alle porte. Le caronnesi debutteranno per la prima giornata sabato 30 marzo in casa contro Collecchio e ci sarà anche Iraimis, che si è già unita alla squadra.

Proviene da Cuba ed è una giocatrice già nota in Italia, nella scorsa annata aveva militato nella Sestese. Sostituisce Yilian Tornes, anche lei originaria del Paese caraibico e nelle ultime stagioni in assoluto una delle migliori lanciatrici presenti sui diamanti non solo italiani ma europei.

(foto: Iraimis Diaz Nunez, nuova lanciatrice straniera della Rheavendors Caronno. Prende il posto della connazionale Yilian Tornes)

21032024