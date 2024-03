CASTIGLIONE OLONA – E’ stato presentato “Pompiere per un giorno”, evento previsto all’inizio del mese prossimo a Castiglione Olona.

Il Comune “invita tutti i bambini e le famiglie all’evento, che è promosso dall’assessorato alle Politiche sociali e Istruzione in collaborazione con l’Associazione nazionale dei vigili del fuoco di Varese”. L’appuintamento si terrà domenica 7 aprile dalle 10 alle 17, al Castello di Monteruzzo in via Marconi 1.

Come spiegano gli organizzatori, attraverso un percorso ludico e divertente, i piccoli partecipanti conosceranno il mestiere del vigile del fuoco e prenderanno coscienza del valore della prevenzione. Un’esperienza unica che prevede a fine percorso la consegna a tutti i bambini del diploma di “Pompiere per un giorno” e ai primi 50 piccoli pompieri un simpatico omaggio. L’iniziativa si concluderà in un clima di convivialità e condivisione.

In caso di maltempo l’evento sarà annullato, ed eventualmente verrà riproposto in futuro.