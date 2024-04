Sport

CARONNO PERTUSELLA – Si è conclusa nei giorni scorsi la seconda edizione del Torneo delle Regioni di calcio virtuale, in modalità 11 contro 11 che ha visto la Rappresentativa del Lazio conquistare il trofeo, battendo la Campania per 2-0 in una finale mozzafiato. Organizzato con il patrocinio della Regione Liguria e del Comune di Genova, questo evento si è inserito perfettamente nell’ambito delle celebrazioni di Genova capitale dello sport 2024. La competizione ha trovato casa nel suggestivo Porto Antico di Genova, presso il Centro Esplace, dove dodici rappresentative regionali hanno lottato per la supremazia virtuale su EAFC24. Il torneo però è stato anche un’occasione per celebrare la vittoria della Caronnese esports nella Liguria eCup.