Calcio

CREMONA- Nella 31′ giornata del campionato di Serie B, la FeralpiSalò del mister saronnese Marco Zaffaroni affronta la Cremonese in un match cruciale per mantenere vive le speranze di salvezza dei leoni del Garda.

Il copione della gara è lo stesso per tutto il corso dei 90′ di gioco con la Cremonese che attacca a spada tratta e la squadra di Zaffaroni che si rifugia in difesa e cerca di colpire in contropiede. Al 9′ arriva la prima occasione per i padroni di casa con Coda che serve Antov, ma il tiro è deviato e sbatte sull’esterno della rete. Al 15′ si fanno vedere gli ospiti proprio con una ripartenza, però la conclusione di Letizia è facile per le mani di Jungdal. Alla mezz’ora la Cremonese sfiora il vantaggio con la botta da fuori di Johnsen, ma finisce di poco sopra la traversa. Al 40′ doppia occasione clamorosa per i padroni di casa, sempre con il bomber Coda che, però, fallisce entrambe le azioni. A un minuto dalla fine sfiora la beffa la FeralpiSalò con Dubickas che guida il contropiede e serve La Mantia, ma non trova nemmeno lo specchio della porta.

Nella ripresa partono subito forte i grigiorossi che al 54′ vanno vicini al goal, con il tiro di Coda, che viene neutralizzato da Pizzignacco. Al 77′ passa la Feralpi con un contropiede micidiale guidato dal difensore centrale Bergonzi che viene lasciato libero dalla difesa di casa e non sbaglia davanti a Jungdal. La Cremonese si getta all’attacco, ma all’86’ è Bianchetti a salvare il risultato sulla linea di porta. Nel finale clamoroso errore di Coda che a due passi e con la porta sguarnita, spara alto sopra la traversa.

Con questa vittoria Zaffaroni e i suoi ragazzi si portano a due distanze dalla zona playout, tornando a sperare nella salvezza. Dall’altra parte la Cremonese fallisce il controsorpasso sul Como e rimane ancorata a 56 punti.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Cremonese-FeralpiSalò 0-1