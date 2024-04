Sport

SARONNO – Serata di recuperi, quella di ieri, nel campionato di Eccellenza: sono state giocate tre gare originariamente rinviate per il maltempo. In scena la sfida salvezza Accademia pavese-Verbano 2-1; nelle zone alte Base 96 Seveso-Casteggio 3-2, mentre scontata la vittoria del Pavia contro il fanalino di coda Accademia Vittuone, per 5-1. Ultimo recupero, sempre per la 26’ giornata, è Sestese-Caronnese, che è stato fissato per il 10 aprile alle 16. Sempre il 10 aprile è previsto anche un recupero della 28′ giornata: Pavia-Meda che si giocherà a partire dalle 21.

Classifica

Classifica campionato di Eccellenza: Oltrepò 62 punti, Magenta 54, Pavia e Ardor Lazzate 52, Solbiatese, Casteggio, Calvairate e Fc Milanese 47, Caronnese 46, Base 96 Seveso 45, Fbc Saronno 41, Sestese 31, Castanese e Accademia pavese 30, Vergiatese 29, Meda 24, Verbano 23, Accademia Vittuone 5.

(foto archivio)

04042024