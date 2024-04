Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Dopo la vittoria della scorsa giornata di campionato nel derby con l’Fbc Saronno per 1-2, la Caronnese tornerà in campo sabato 6 aprile nello stadio comunale di Caronno Pertusella per disputare la ventinovesima giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia contro la Castanese alle 16.30.

Oltre all’ufficializzazione dell’anticipo di sabato 6 aprile, la società rossoblu ha reso nota anche la data del recupero della nona giornata del girone di ritorno rinviata a causa del maltempo dal 10 marzo al 10 aprile, giorno in cui la Caronnese recupererà la gara di trasferta contro la Sestese alle 16 nello stadio comunale Alfredo Milano di Sesto Calende. Attualmente la squadra rossoblu si trova a un solo punto di distacco dall’ambita zona play off con 46 punti e una partita in meno disputata, motivo per cui diventano importantissima questa ultima fase di stagione del campionato.

La classifica: Oltrepò 62, Magenta 54, Ardor Lazzate 52, Pavia 49**, Solbiatese 47, Casteggio 47*, Calvairate 47, Fc Milanese 47, Caronnese 46*, Base 96 Seveso 42*, Fbc Saronno 41, Sestese 31*, Castanese 30 , Vergiatese 29, Accademia Pavese 27, Meda 24, Verbano 23, Accademia Vittuone 5.