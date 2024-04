Città

SARONNO – Si terrà mercoledì 17 aprile alle 18 il secondo appuntamento del Question Time con l’amministrazione comunale di Saronno. I cittadini che volessero mandare le proprie domande da sottoporre all’amministrazione potranno farlo da mercoledì 3 marzo fino a mercoledì 10 aprile alle 12, all’indirizzo [email protected].

“Dal mese di marzo l’Amministrazione comunale ha lanciato – si legge sul comunicato dell’amministrazione – in via sperimentale, una nuova iniziativa di partecipazione direttamente su questa pagina facebook, che ospiterà un appuntamento mensile di confronto con la Giunta. Il Question Time Saronno durerà 45 minuti, durante i quali il Sindaco e gli assessori risponderanno al maggior numero di domande possibile, privilegiando quelle di interesse generale. L’appuntamento con questo nuovo spazio di dialogo tra tutta la Giunta e i saronnesi si ripeterà poi ogni mese fino alla pausa estiva, quando un primo bilancio permetterà di valutare l’interesse riscontrato in città e, di conseguenza, l’eventuale ripresa di settembre.”

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti