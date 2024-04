ilSaronnese

UBOLDO – Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione del candidato sindaco per il centrodestra Luigi Clerici (Fi), sostenuto da una coalizione che comprende Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia.

“Ringrazio tutti i delegati che hanno scelto di ridarmi fiducia. Abbiamo, come potete vedere, deciso di puntare sui giovani che sono il futuro, poi, vista la mia età – scherza il candidato sindaco – tra i temi principali di quello che sarà poi il programma, uno dei maggiori obiettivi è la riqualificazione del centro storico che ad oggi verte in stato di degrado. Altro tema fondamentale sarà la questione sociale che dopo il periodo terribile della pandemia si è amplificata, a questo proposito è stato stanziato il 42% del bilancio comunale, non vogliamo lasciare indietro nessuno con le risorse che abbiamo.”

Alla domanda sullo spazio della Ex-Lazzaroni, Clerici non ha dato una risposta particolarmente ottimistica: “C’è il rischio che, se il progetto firmato non vada a buon fine e che si perdano progetti, posti di lavoro e opere compensative. C’è sempre il rischio ‘polo logistico’, ovviamente abbiamo idee e speranze diverse”.

Non solo il sindaco ma anche la coalizione rimarca l’importanza di una rinascita del centro storico: “Per quanto riguarda il centro storico – spiega il candidato consigliere Ulderico Renoldi – se non facciamo questo passo in questi anni qui, rischiamo di avere un paese abbandonato che diventerà un ricettacolo di case fatiscenti.”

Ha preso poi la parola Pierangela Vanzulli della Lega: “Ci siamo concentrati sulla parte del sociale, nel senso che noi ripresentiamo una squadra formata da persone con grande esperienza amministrativa. La cosa più importante per noi è l’individuo. Sin dall’inizio abbiamo sottolineato il nostro appoggio incondizionato al sindaco che abbiamo sempre appoggiato perché riteniamo abbia fatto un discreto lavoro sul territorio nonostante tutte le problematiche sorte in corso d’opera.”

“Ringrazio tutti i presenti – esordisce così il segretario provinciale di Forza Italia Simone Longhini – e voglio sottolineare l’importanza di unità e coesione del Centrodestra, questa unità dà una chiara proposta politica all’elettorato, non ci nascondiamo dietro liste civiche perché vogliamo affermare con convinzione le nostre idee e i nostri valori, è stato fatto un gran lavoro di squadra.”

Ha preso la parola anche Alessandro Bonfanti, coordinatore di collegio per Fratelli d’Italia: “Sono felice di presentare oggi qui il centrodestra a Uboldo. Al sindaco un augurio per un buon lavoro e per un ottimo risultato, sono sicuri che farete del vostro meglio.”

