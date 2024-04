Cronaca

SARONNO – Ultimo blitz era stato qualche settimana fa in via Filippo Reina e l’altra notte il ladro è entrato in azione tra via Carducci e via Bainsizza. Sembra prediligere la zona tra il centro e il quartiere sportivo il ladro che prende di mira le auto in sosta.

La dinamica è la stessa, la zona anche così come la scelta di depredare solo 3/4 auto a notte. Facile quindi pensare che ci sia un collegamento tra le auto prese di mira in via Filippo Reina e quelle depredate nelle ultime ore.

Il ladro, monito di un oggetto contundente, manda in frantumi un finestrino e poi mette a soqquadro l’abitacolo. Porta via qualsiasi cosa abbia un valore: sigarette, monetine e anche alcuni capi di abbigliamento. Le auto prese di mira nelle ore sarebbe state 4 anche se non tutte le vittime hanno sporto denuncia.

C’è chi si è limitato ad effettuare la riparazione soprattutto se privo di specifica assicurazione.

(foto archivio)

