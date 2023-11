SARONNO – Auto depredata nella notte. E’ la disavventura capitata ad un’automobilista che tra venerdì 3 e sabato 4 novembre in città. A stupire il fatto che si sia trovato la vettura senza tutte e quattro le ruote. Ma facciamo un passo indietro.

Il saronnese ha raccontato l’accaduto su Facebook: “Mia moglie ha subito il furto di tutti e 4 gli pneumatici della sua Ford Fiesta ad opera di ignoti. Trattasi di quattro cerchi in lega a cinque razze originali Ford dell’anno 2012 e pneumatici 4 stagioni marca Nexen di circa tre anni.

Il furto è avvenuto in via Leonardo Da Vinci all’angolo con via Balasso indicativamente dopo le 22.30 di venerdì 3 novembre e 6 del giorno successivo”.

Da qui la richiesta di aiuto: “Se qualche residente nelle località menzionate disponesse di impianto di videosorveglianza esterno installato nelle proprie abitazioni, mi contatti che informo le autorità che hanno acquisito la denuncia. Sicuramente saranno già montate su un’ ‘altra Ford fiesta o verranno vendute tramite i noti canali di vendita on line”.

Dopo aver ringraziato chi si adopererà per aiutarlo fa anche una segnalazione a passanti e residenti del quartiere rimarcando come la vettura non sia abbandonata ma solo in attesa della risoluzione del problema.

