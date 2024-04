news

Il mercato delle meme coin sta tornando in vita, con token come Pepe (PEPE) e dogwifhat (WIF) in testa alla classifica.

Diversi catalizzatori si stanno combinando per produrre questa tendenza rialzista, e un progetto che ne trae vantaggio è Slothana (SLOTH) su blockchain Solana, che ora ha raccolto l’incredibile cifra di 10 milioni di dollari durante la sua prevendita in corso.

La Meme Coin mania conquista il mercato delle criptovalute all’inizio della nuova settimana

È stato un inizio di settimana rialzista per la comunità delle meme coin, con i big del settore che hanno sprintato nelle ultime 24 ore.

I primi due sono PEPE e WIF, con il primo che ha registrato guadagni del 9% e il secondo che ha registrato un aumento ancora maggiore del 12%.

Anche Dogecoin, ha iniziato la settimana con il piede giusto, scambiando attualmente oltre il 5% in più rispetto a ieri.

Anche il nuovo arrivato Brett (BRETT) ha segnato un rispettabile aumento del 4% durante questo rally su vasta scala.

L’unico vero valore anomalo è stato il token Cat in a Dogs World (MEW), che è diminuito del 6% in condizioni rialziste.

Ma nel complesso, lo spazio delle meme coin sembra mostrare di nuovo i muscoli.

L’azione positiva dei prezzi ha portato la capitalizzazione di mercato totale del settore oltre i 64,9 miliardi di dollari , mentre i volumi degli scambi 24 ore su 24 sono aumentati del 13% a 5/9 miliardi di dollari.

Questo tipo di valutazioni elevate e livelli di liquidità continuano a evidenziare quanta domanda ci sia per le criptovalute a tema meme.

Il boom di Base e l’hype delle “monete culturali” alimentano la pressione di acquisto

Due fattori chiave stanno alimentando l’ultima rinascita delle meme coin all’inizio della nuova settimana.

Innanzitutto, la crescita della rete Base di Coinbase ha fornito un terreno fertile per la prosperità di questi token speculativi.

Base ha recentemente superato Ethereum in transazioni al secondo e ha stabilito un nuovo record per il valore totale bloccato a 1,4 miliardi di dollari .

Questo ecosistema in crescita ha contribuito a innescare enormi picchi di prezzo nelle monete meme come BRETT e TOSHI.

Ma l’hype non è guidato esclusivamente dalla crescita di Base.

Voci di spicco del settore cripto come Andrew Kang di Mechanism Capital sono state apertamente ottimiste sul potenziale esplosivo delle “monete culturali”: token meme radicati in ideologie, marchi e stili di vita.

Secondo Kang, le comunità che circondano questi gettoni tendono a trasmettere le proprie convinzioni attraverso manifestazioni pubbliche e tentativi di conversione.

Questa dinamica può creare un successo virale se canalizzata in modo efficace, come con le recenti monete meme a tema politico su Solana.

Con il miglioramento dell’infrastruttura on-chain e gli influencer di alto profilo che sostengono la cultura dei meme, il terreno potrebbe essere pronto per un’altra ondata di guadagni esplosivi.

Il token Slothana può trarre vantaggio dal boom delle meme coin dopo aver superato $10 milioni?

Un progetto che sembra perfettamente posizionato per cavalcare quest’onda è Slothana su blockchain Solana.

Questa nuova meme coin sta già facendo notizia dopo aver superato i 10 milioni di dollari nella sua fase di prevendita in corso.

L’hype che circonda Slothana mostra tutti gli ingredienti chiave necessari per un potenziale lancio di token virali.

Il suo tema del brand è quello di un bradipo svogliato in ufficio che lavora stancamente dalle 9 alle 5, una routine riconoscibile nel mondo di oggi.

Questo tema è chiaramente in risonanza con il pubblico delle meme coin, desideroso di abbracciare uno stile di vita da pigro finanziato dalle ricchezze crittografiche.

Nonostante sia ancora in prevendita, Slothana ha già attirato oltre 13.000 follower sulla sua pagina Twitter mentre l’hype cresce in vista del lancio del token Raydium.

SLOTH è apparso anche in video di noti YouTuber come Crypto Gains e Crypto ZEUS .

Anche se Slothana manca di utilità nel mondo reale al di là della sua estetica a tema meme, ciò non ha impedito a monete meme simili di produrre guadagni spettacolari.

Esempi recenti come SLERF (SLERF) e Book of Meme (BOME) su Solana dimostrano che la bassa (o nessuna) utilità non è necessariamente un ostacolo al successo nel mondo delle monete meme.

In definitiva, resta da vedere se Slothana riuscirà a mantenere il suo incredibile ritmo di raccolta di capitali, ma tutte le caselle sembrano essere soddisfatte affinché SLOTH abbia presto il suo momento sotto i riflettori.

Vai alla prevendita di Slothana