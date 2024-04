Cronaca

LIMBIATE – Incidente stradale e mobilitazione dei mezzi di soccorso oggi nel tardo pomeriggio a Limbiate. Il sinistro si è verificato alle 19 in via Tonale dove una automobile si è ribaltata.

Sono accorso i vigili del fuoco, una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Desio, l’automedica e l’ambulanza della Croce viola. E’ stato soccorso un uomo di 46 anni, non è apparso in pericolo di vita ma ha riportato lesioni e contusioni varie,

Sempre a Limbiate stamane alle 11.55 intervento di ambulanza della Croce rossa di Misinto ed automedica in via Bellaria per una caduta al suolo di una donna, che era a piedi. La paziente, di 52 anni, ha riportato lesioni di una certa serietà e con l’autolettiga è stata trasportata all’ospedale di Garbagnate Milanese per le cure del caso.

(foto archivio)

08042024