Dalle soluzioni destinate alla cucina e alla camera da letto ai divani moderni, esplorando la collezione firmata LAGO, importante azienda italiana attiva dal 1976 nel settore dell’interior design, è semplice individuare molteplici soluzioni d’arredo, caratterizzate da un inconfondibile stile “Made in Italy”. Tutti i prodotti di cui i clienti possono beneficiare sono di elevata qualità e si distinguono per lo speciale design modulare, completamente personalizzabile. Nascono così degli arredi progettati per durare a lungo nel tempo, capaci di inserirsi armoniosamente in ogni area dell’abitazione, ma anche in spazi destinati alla collettività, come hotel, ristoranti e negozi.

Della collezione LAGO fanno parte numerose soluzioni d’arredo, concepite per offrire una risposta precisa alle esigenze di ogni ambiente. Iconici e molto apprezzati dal pubblico, in particolare, sono i divani di design, perfetti per ogni soggiorno.

I divani offerti da LAGO coniugano un design all’avanguardia e la massima flessibilità. Si tratta, infatti, di arredi componibili a seconda delle proprie esigenze e trasformabili per accogliere ogni momento di relax. I prodotti, così, si integrano armoniosamente in soggiorno o nella zona living dell’abitazione.

Moderni e raffinati, i divani di design che fanno parte della collezione impreziosiscono il soggiorno, donando una sensazione di leggerezza e comfort all’ambiente grazie al perfetto equilibrio fra design e morbidezza. I modelli, del resto, nascono grazie a soffici imbottiture in piuma d’oca certificata, a cui si uniscono tessuti di altissima qualità, in grado di disegnare sedute accoglienti.

Fra i modelli più iconici possiamo ricordare il divano Air, una soluzione versatile e modulare. Profondità della seduta, tessuti e tinte differenti, insieme all’altezza dello schienale danno forma ad un prodotto che risponde ad ogni esigenza di comfort e personalità.

Potendo contare su uno speciale sistema brevettato di aggancio, è possibile creare un divano unico che può essere riconfigurato. Oltre alle gambe in vetro extra chiaro temperato, il divano Air può essere supportato anche da raffinati sostegni in metallo. In ogni caso, si dimostra una soluzione funzionale e comoda che dona leggerezza agli ambienti in cui è collocata.

Altrettanto apprezzato dal pubblico è il divano Air Soft, che unisce alla sofisticata modularità del modello Air forme morbide e sinuose, che rendono l’arredo confortevole e avvolgente. Materiali ad alta elasticità si combinano con uno strato in piuma d’oca certificata. Mentre il telaio in alluminio e i sistemi brevettati di aggancio offrono l’opportunità di sperimentare infinite combinazioni, garantendo una completa libertà compositiva.

I divani moderni, così come tutte le altre soluzioni d’arredo di design realizzate da LAGO, quindi, sono ideate per durare a lungo negli anni e per integrarsi armoniosamente in ogni contesto. L’azienda, del resto, può fare affidamento su un team formato da manager altamente qualificati e oltre 200 collaboratori. È attiva, infine, in più di 20 Paesi nel mondo, grazie ad una rete di oltre 400 negozi selezionati.