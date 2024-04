Città

SARONNO – Lo scudetto dell’Inter, matematico da stasera dopo la vittoria nel derby col Milan a San Siro, ha scatenato l’entusiasmo nerazzurro anche a Saronno dove i tifosi non si sono fatti fermare da un clima più che primaverile, decisamente invernale (6 gradi) e la pioggia che cade ininterrottamente dalla mattinata.

Nelle vie attorno al centro le clacsonate delle auto, nella zona pedonale malgrado il maltempo non è mancato qualche manipolo di irriducibili con bandiere e vessilli interisti. Giornata insolita, quella del derby Milan-Inter, il lunedì, e divenuta dunque decisiva per via della classifica: qualche locale ha tenuto aperto per consentire di vederla insieme, come al Pachamama di piazza Indipendenza dove si sono dati appuntamento molti appassionati del calcio locale, ad attenderli anche le salamelle calde.

L’Inter, con la vittoria 2-1 sul Milan, conquista il ventesimo scudetto, che giunge al termine di una stagione che in campionato è stata davvero trionfale.

Per i festeggiamenti i tifosi nerazzurri non si sono fatti mancare nulla: fumogeni, bandiere, cori, caroselli e persino fuochi d’artificio.

(foto: alcune immagini dei festeggiamenti saronnesi per lo scudetto dell’Inter)

