Calcio

SARONNO – “I nostri atleti classe 2007, 2009, 2010 e 2011 sono partiti ieri mattina destinazione Riccione per un torneo di categoria che li vedrà impegnati fino a domenica 28″. L’annuncio viene dal dirigenti del Fbc Sasronno. I giovani biancocelesti si sono radunati nei pressi del centro sportivo Matteotti di via Sampietro, “casa” del vivaio sasronnese, e da lì sono partiti alla volta dell’Emilia Romagna.

“Forza ragazzi, una grande occasione per stare insieme e fare nuove amicizie coltivando la sportività e il rispetto. Avanti Saronno” il commento dei dirigenti del club calistico cittadino del direttore generale Marco Proserpio.

(foto di gruppo per i giovani del vivaio del Fbc Ssronno al momento della partenza per Riccione dal centro sportivo Matteotti di via Sampietro)

26042024