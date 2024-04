iltra2

VENEGONO SUPERIORE – Due eventi speciali per l’Attività di base della Varesina calcio, formazione calcistica di Venegono Superiore, con il “Fair play Élite” e il “Be a pro”, doppio momento importante che ha avuto come palcoscenici i nostri centri.

Fair Play Élite

Il centro sportivo Mario Porta di Vedano Olona ha ospitati 4 squadre per circa 80 giocatori che si sono divertiti e hanno giocato per l’evento Fair Play. Oltre alla nostra squadra Under 13, presenti e protagonisti anche Renate, Cedratese e Solbiatese. I ragazzi della Varesina si sono qualificati alla prossima fase, vincendo il raggruppamento di casa. Saranno dunque impegnati sabato 20 aprile nel primo turno Interregionale con i pari età di Enotria e Canegrate, ospiti del centro di Sedriano.

Be a Pro

Il Progetto Be a pro Under 13, voluto da Varesina si è diviso invece in due momenti, in cui sono state coinvolte le Academy di Ardor Busto, Accademia Bmv, Gorla Minore e Luino. Un momento di formazione tecnica presso il Varesina Stadium della squadra con i nostri istruttori così diviso su 3 Lunedì:

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

45’ Fase di allenamento integrato

45’ Confronto tecnico 9C9 tra le 2 squadre

L’altro momento è stato una giornata di torneo al centro sportivo di Cairate con la presenza anche della nostra Varesina, dell’Inter e della Pro Sesto, per la cronaca vinto dai nerazzurri.

(foto Varesina: un momento di questi eventi)

20042024