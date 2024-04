Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Va al Morazzone il titolo regionale juniores: nel tardo pomeriggio di ieri la finalissima con la Solbiatese (che aveva dominato la regular season, le due squadre erano nello stesso girone e Morazzone era arrivata seconda davanti al Fbc Saronno).

Sul sintetico dello stadio di corso della Vittoria la gara si è dunque conclusa a favore del Morazzone, con un netto 3-1 grazie al gol di Caporali, al rigore di Casella ed alla rete di Moncellin; firmato da Mali il gol della bandiera per la Solbiatese. La compagine varesotta proseguirà ora la marcia nelle finali nazionali.

In tribuna per la finalissima tanto pubblico, tanti appassionati ed anche moltissimi addetti ai lavori, sempre in cerca di nuovi talenti. Un bel pomeriggio di sport, per una partita sicuramente ben giocata da entrambe le parti.

