CASTIGLIONE OLONA – Giovedì 25 aprile si sono svolte le celebrazioni per il 79′ anniversario della Liberazione con la deposizione delle corone d’alloro al monumento dei Caduti di Castiglione Olona.

La commemorazione, iniziata nel Comune di Lozza con il ritrovo al cippo del partigiano Augusto Covalero, si è poi conclusa con un momento di raccoglimento al Sacrario dei Caduti del cimitero di Castiglione Olona. L’omaggio e il ricordo per coloro che lottarono per la nostra libertà e democrazia si è tenuto alla presenza del Sindaco, della sezione Anpi di Castiglione Olona, degli agenti di polizia locale e delle associazioni ed organismi cittadini. Significativa la presenza di una delegazione degli alunni dell‘Istituto Comprensivo ”Cardinal Branda Castiglioni”, che ha dato un contributo leggendo pensieri, riflessioni e poesie per rimarcare l’importanza di questa giornata e mantenere vivo il ricordo.

L’Amministrazione comunale ringrazia “il Corpo filarmonico Santa Cecilia per aver accompagnato le celebrazioni, don Maurizio, le associazioni presenti, gli insegnati e il dirigente scolastico per il lavoro svolto a scuola e tutti coloro che hanno partecipato a questa significativa iniziativa”.