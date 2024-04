iltra2

TRADATE – L’assessorato alla Cultura di Tradate invita all’evento “La Frera. Fiera del libro” previsto sabato 4 e domenica 5 maggio dalle 10 al centro culturale Frera di Tradate im via Zara 37. Nelle due giornate di apertura del centro culturale Frera si susseguiranno una serie di incontri, laboratori, letture e spettacoli.

Per l’intera durata della manifestazione saranno presenti le principali librerie del territorio, con le quali la biblioteca collabora in mondo proficuo da tempo. Ai loro stand sarà possibile acquistare novità librarie, libri usati, reminders, fumetti e libri a lettura facilitata. Ci saranno gli stand de “Il Libraccio Centradate”, via della Fornace Cortellezzi Tradate; libreria Millestorie, via Saibene 16 a Fagnano Olona; fumetteria Mana Nero in via Volta 16 a Tradate; Vivere Giocando di via 25 aprile 7 a Tradate; e quello della San Carlo Cooperativa sociale con i Socialibri.

La mattinata di sabato 4 maggio si aprirà alle 10 con il benvenuto dell’Amministrazione ai nuovi nati 2023: a tutti gli invitati verrà consegnato il kit con un libro selezionato Nati per leggere, la bibliografia Nati per leggere e Nati per la musica e tutti i consigli per leggere ai più piccoli.

(foto: un precedente evento alla biblioteca Frera)

28042024