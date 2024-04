Eventi

SOLARO – E’ stata presentata nell’auditorium del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea la prima edizione di “Groane in Movimento” camminata non competitiva in programma domenica 26 maggio e organizzata dall’associazione Limbiate che Cammina nell’ambito della Giornata europea del Parchi.

“Groane in Movimento” che sarà un’intera giornata di sport, benessere e divertimento con punto di partenza e di arrivo nel Centro Parco Polveriera di Solaro, sede del Parco delle Groane, è patrocinata, oltre che dal Parco stesso, dai Comuni di Solaro, Ceriano Laghetto e Limbiate, oltre che da Ats Brianza e sostenuta da alcuni sponsor privati.

Introdotti dall’assessore alla Mobilità sostenibile, Claudio Ceschini, referente anche di Limbiate che Cammina, hanno preso parte alla presentazione la sindaca di Solaro, Nilde Moretti, il sindaco di Ceriano Laghetto, Roberto Crippa, la vicesindaca di Limbiate, Agata Dalò, il presidente del Parco delle Groane, Emiliano Campi e l’educatrice di Ats Brianza, Stefania Abbiati. Presenti per il Parco anche il direttore Mario Roberto Girelli, il consigliere William Ricchi e diverse Gev, Guardie ecologiche volontarie, che avranno una parte attiva anche nella giornata del 26 maggio.

“Abbiamo organizzato un’intera giornata ricca di sorprese – ha spiegato Ceschini dopo aver ringraziato gli enti patrocinatori e gli sponsor – alla camminata possono partecipare tutti, anche accompagnati dai loro animali domestici, poi, dopo una bella risottata tutti assieme, nel pomeriggio avremo animazioni per grandi e piccini e ci sarà la possibilità di una visita nell’ex Polveriera accompagnati dalle Gev del Parco”.

Nei prossimi giorni verranno resi noti i punti di iscrizioni all’evento attraverso i canali sociale di “Groane in Movimento” presenti diversi rappresentanti dei gruppi di cammino del territorio che hanno già assicurato la partecipazione. L’iscrizione, che comprende sacca gara, con una bella maglietta arancione in tessuto tecnico è di 10 euro, ma scende a 8 euro per i gruppi di almeno 10 camminatori. Come per le altre iniziative di Limbiate che Cammina i proventi dell’evento, tolte le spese vive, verranno utilizzate per iniziative di beneficienza. La partenza della camminata è alle 10 e il percorso è di 8 chilometri.

“Iniziative come queste – ha detto la sindaca di Solaro, Nilde Moretti – ci fanno comprendere la fortuna di avere un Parco, che diventa luogo di aggregazione e di salute”.

Anche Roberto Crippa, sindaco di Ceriano Laghetto ha evidenziato il valore della manifestazione. “Abbiamo subito aderito e confidiamo in una grande partecipazione per lo spirito stesso dell’iniziativa – ha detto – Le nostre Groane offrono un grande potenziale e il lavoro di noi amministratori è di salvaguardare questi splendidi percorsi. Confido davvero in un’adesione importante anche da fuori i territori coinvolti”.

Agata Dalò, vicesindaco di Limbiate e Guardia ecologica del Parco ormai da un ventennio ha sottolineato il valore aggregativo della camminata e anche il prezioso lavoro dei tanti volontari che ogni giorno presidiano il Parco. “Questa iniziativa fa bene a chi partecipa, fa bene alla natura e rende il Parco anche più sicuro, grazie alla frequentazione delle famiglie”. Sulla stessa linea anche Stefania Abbiati di Ats Brianza.

“Cercheremo di coinvolgere i tanti gruppi di cammino perché quella del 26 maggio è una giornata che promuove la salute e l’inclusione in un territorio davvero meraviglioso”. Emiliano Campi, presidente del Parco delle Groane ha confermato l’impegno dell’ente per la promozione del territorio, della biodiversità e della salute di chi lo vive, con iniziative “anche semplici come una camminata, ma che hanno un effetto benefico immediato e che esce dai nostri confini” ha detto Campi.

