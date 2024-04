news

CISLAGO – Il comune di Cislago rilancia e sostiene il controllo del vicinato, progetto che si pone come obiettivo quello di diffondere iniziative e attività volte a prevenire reati, incrementare la sicurezza, ma anche promuovere la solidarietà e la coesione all’interno della comunità, in modo tale da migliorare anche la collaborazione con le forze dell’ordine.

In questo periodo si sta lavorando per rinforzare i gruppi di controllo, così da poter offrire al territorio una più ampia copertura e sicurezza. Il progetto mirerà a coinvolgere maggiormente i più giovani, essendo la media di adesione ai gruppi piuttosto alta. In arrivo una fitta programmazione di eventi, che vedrà il susseguirsi di serate informative, attività di volantinaggio e ulteriori forme di sensibilizzazione.

Presto i cittadini potranno monitorare tutte le attività relative al controllo del vicinato direttamente dalla pagina Facebook dedicata, che sarà potenziata attraverso post e informazioni giornaliere.

Il progetto di controllo del vicinato è stato avviato dal giovanissimo Francesco Manfredi e comprende una quarantina di vie aderenti, tra cui la zona dell’oltrestazione, (dal Torrione verso Cascina Mombello, nella zona di confine con Mozzate, Lumido Comasco e Turate).

(foto d’archivio)

