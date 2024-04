news

Molti si chiedono perché sia vantaggioso investire in 99Bitcoins. Il 2024 sembra essere un anno dedicato a forti rialzi nel mercato, con l’halving di Bitcoin che ha notevolmente influenzato il settore.

Molti investitori sono alla ricerca di una nuova criptovaluta che possa generare rendimenti fino a 1000x. Per questo non solo Bitcoin ma anche il mercato delle meme coin è in fermento, soprattutto con progetti innovativi come 99Bitcoins, che sembra destinato a una forte crescita sull’onda del momento.

99Bitcoins è consigliato dagli analisti

Ci sono diverse caratteristiche da tenere in conto se si vuole investire in 99Bitcoins:

Tokenomica: Con una fornitura massima di 990 miliardi di BTC, il 15% dei token è in vendita a un prezzo scontato di $0,00102 per ciascuno durante la presale. Investire ora potrebbe essere molto vantaggioso in termini di guadagni.

Utilità: 99Bitcoins verrà rilasciato come token ERC-20 sulla blockchain Ethereum, con il piano futuro di fare bridging a BRC-20 sulla blockchain Bitcoin. Ciò porterebbe a un notevole aumento della sicurezza e dell’utilità del token, operando con altri BRC-20.

Ricompense comunitarie: Circa il 17% dei token verrà destinato poi all’airdrop, a incentivi e ricompense comunitarie. Facendo parte della community si hanno maggiori possibilità di ricevere ricompense.

Comunità forte: 99Bitcoins è nato tempo fa e vanta una grande comunità, con oltre 700.000 iscritti su Youtube e 2 milioni di utenti registrati per i corsi online. Grazie al supporto di una comunità tanto solida, c’è la possibilità che anche in futuro 99Bitcoins venga ampiamente utilizzato. A tal proposito, sul sito ufficiale ci sono tutte le informazioni sul progetto.

Previsioni a breve termine e lungo termine

Per il momento il valore attuale di 99BTC in prevendita è di $0,00102, con un aumento graduale per ogni fase della raccolta fondi.

Secondo gli analisti è probabile che 99BTC raggiunga $0,07 per la fine del 2024, con un aumento di 70x dopo essere stato quotato sugli exchange. Questo progetto potrebbe poi ulteriormente ricevere benefici dall’andamento di Bitcoin, soprattutto dopo l’halving di venerdì scorso.

Se 99Bitcoins dovesse ottenere successo grazie ai suoi corsi e al modello Learn-To-Earn, è plausibile che il suo token nativo continui a crescere, con l’obiettivo di raggiungere $1 entro il 2030. Questa previsione ottimistica tiene conto di una maggiore adozione della tecnologia blockchain in futuro e della continua popolarità della piattaforma.

Ci sono anche previsioni meno ottimistiche e più moderate: secondo alcuni, il prezzo di 99BTC potrebbe stabilizzarsi tra $0,04 e $0,03 per arrivare a un massimo di $0,7. Tali previsioni tengono conto della volatilità e dei generali cambiamenti nel mercato, anche in termini di concorrenza da parte di altri progetti.

Previsioni a medio termine

Nel 2025, con l’entrata in una nuova fase rialzista del mercato delle criptovalute, sia Bitcoin che altre altcoin potrebbero beneficiare di un aumento dell’interesse degli investitori. Questo scenario positivo potrebbe anche favorire nuovi progetti come 99Bitcoins, attirando un numero maggiore di persone nel settore delle criptovalute.

Il meccanismo Learn-to-Earn proposto da 99Bitcoins potrebbe dimostrarsi efficace nel coinvolgere nuovi trader, incoraggiandoli a partecipare ai corsi online offerti dalla piattaforma e ricevere 99BTC come ricompensa. Questo potrebbe contribuire a mantenere il token rilevante e in crescita sul mercato.

L’utilità del token all’interno dell’ecosistema di 99Bitcoins potrebbe portare a un aumento del volume di trading e della capitalizzazione di mercato tra il 2025 e il 2026.

Di conseguenza, è probabile che il prezzo del 99BTC raggiunga il suo massimo storico di $0,4 verso la fine del 2025, con prospettive di raggiungere $0,5 nel 2026.

Inoltre, 99Bitcoins ha pianificato un airdrop di 99.000 token, da distribuire tra 99 membri della community. Per partecipare, basta iscriversi al sito di 99Bitcoins, seguire il progetto sui social media e fornire l’indirizzo del wallet utilizzato per acquistare i 99BTC durante la prevendita.

Conclusioni

La visione proposta da 99Bitcoins è innovativa e particolare: propone un modello di apprendimento basato sul guadagno che spinge gli utenti a migliorare le loro conoscenze sulle criptovalute attraverso un upgrade di ricompense.

In questo senso il token 99BTC è fondamentale nel sostenere questa visione e promuovere anche l’adozione di blockchain in maniera innovativa.

Vai alla prevendita di 99Bitcoins