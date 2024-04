iltra2

GORNATE OLONA – Momenti di apprensione ieri mattina alla periferia di Gornate Olona, in località Torba, per una caduta da cavallo. I soccorso si sono attivati alle 11 e sul posto, nei pressi di via della Managia, è arrivata l’automedica e l’ambulanza del Sos. In un primo momento la situazione era infatti apparsa preoccupante.

E’ stata soccorsa una donna di 54 anni, quindi trasportata con l’autolettiga all’ospedale di Circolo di Varese, per tutti gli accertamenti del caso. Non è comunque apparsa in pericolo.

Non è la prima volta che si verificano episodi di questo tipo, in particolare durante i mesi primaverili ed estivi quando le attività sportive ed escursionistiche all’aperto si intensificano.

(foto archivio: un mezzo del servizio automedica)

29042024