Sealana è uno dei progetti meme coin più promettenti di questo maggio 2024. È basata sulla blockchain di Solana, che punta a replicare i 100x di altri progetti come Slothana, Bonk e DogWifHat, attraverso una strategica campagna di prevendita. La sua prevendita si basa sul meccanismo “Send to Wallet”, un meccanismo di acquisto diretto, più democratico, che garantisce a tutti gli investitori le stesse possibilità di guadagno, accedendo all’investimento alle medesime condizioni. A pochi giorni dal lancio del progetto la prevendita ha già superato quota 280 mila dollari e si ripromette di fare ancora meglio di alcuni suoi predecessori di cui ricalca alcune caratteristiche.

SLOTHANA ad esempio ha raccolto più di 15 milioni di dollari e il layout del sito di Sealana un po’ strizza l’occhio a quello della meme coin che faceva della “lentezza” la sua virtù. Sealana cavalca l’onda del successo delle meme coin sulla rete Solana, la prediletta per questo tipo di progetti, perché garantisce maggiore velocità e scambi più vantaggiosi. Si tratta sicuramente di un progetto che sta catturando l’hype degli investitori e accedere alla prevendita prima del lancio potrebbe rappresentare una grande opportunità.

Come comprare Sealana

Per comprare Sealana si può operare essenzialmente in due modi.

Il primo più immediato, inviando direttamente $SOL dal proprio wallet all’indirizzo del wallet che si trova direttamente sul sito web ufficiale di Sealana, ottenendo 6.900 SEAL per ogni SOL inviato.

Il secondo acquistando i token tramite il widget d’acquisto utilizzando SOL. Il metodo diretto per acquistare può essere molto allettante per gli investitori. Vediamo nel dettaglio il processo d’acquisto.

Innanzitutto bisogna scegliere un cripto wallet compatibile con Solana, come Phantom. Per acquistare SEAL però, bisogna prima avere nel proprio Wallet token $SOL, acquistabili sui migliori exchange crypto, uno tra tutti, il più comune, Binance. Sarà necessario acquistare una quantità di $SOL maggiore della contropartita di $SEAL che si desidera, per andare a coprire le gas fee.

L’ultimo step da effettuare mi è quello definitivo illustrato in precedenza, nel quale si può concludere il processo d’acquisto inviando SOL all’indirizzo del token o utilizzando il widget. A prevendita conclusa gli acquirenti riceveranno i token $SEAL acquistati direttamente nel proprio Wallet decentralizzato attraverso un AirDrop.

Cos’è in realtà Sealana?

Sealana rappresenta un progetto di meme coin alternativo. Come la maggior parte dei progetti memecoin hanno come icona delle immagini o dei personaggi goliardici e iconici, che fanno il verso alle abitudini dei giorni nostri. SEALANA è rappresentata da una foca patriottica obesa, che si nutre di tonno in scatola e patatine fritte. Confinata nel seminterrato della madre, è ispirata al personaggio cattivo di uno degli episodi più famosi e premiati della serie Southpark. L’episodio si intitolava “Make Love Not Warcraft”, e il personaggio “cattivo” era noto per essere obeso, disordinato e associato al cibo spazzatura.

Così come il personaggio aveva basato lo scopo della sua vita nell’uccidere tutti gli altri concorrenti del gioco World of Wordcraft, allo stesso modo Sealana si imbatte nel mare di SOLANA con lo scopo di distruggere i suoi competitors e divenire la memecoin regina sulla Blockchain. Sealana viene alimentato dagli investitori che lo nutrono, mentre lui è concentrato nell’ accumulare ricchezza, scambiando altcoin e prendendo il controllo dei mercati delle criptovalute con il suo token $SEAL.

Il token senza roadmap e senza tokenomics

Il progetto non ha una fornitura di token predeterminata e non ha una roadmap definita. Questo può essere una debolezza, ma può anche essere visto come un punto di forza, perché permette di volta in volta al progetto di adattarsi alle evoluzioni del mercato e alle esigenze della community. Inoltre questo alone di mistero aumenta la FOMO degli investitori e il richiamo alla serie cult “Southpark” che vanta milioni di fans della meme ne aumenta l’ appeal. La prevendita è unica e non sono previste fasi, quindi il prezzo resterà costante e consentirà transazioni più veloci. Ma non si sa quando la prevendita si chiuderà, come sconosciuti sono gli autori del progetto, anche se si vocifera tra gli addetti ai lavori che il team possa essere lo stesso si $SLERF, un’altra prevendita meme che ha riscosso enorme successo.

La forza della community

Tutti i progetti di meme coin basano la loro fortuna e il loro successo sulla loro capacità di creare e coinvolgere una community vasta e solida. Di qui il grande risalto che progetti come questo di Sealana riescono ad avere sui social media come X o Telegram. La partecipazione della comunità nei processi decisionali aiuta a costruire un forte consenso. Nel suo manifesto si X, si legge : meno rane (riferimenti a Pepe e derivati ), meno cappelli (riferimenti a DogWifHat e derivati), molte Balene (richiamando gli investimenti delle balene crypto) e più $SEAL.

