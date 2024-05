news

5thScape si prefigge di essere quel mondo dove la realtà virtuale incontra l’immaginazione senza limiti.

Dall’incipit del suo whitepaper è stata da subito chiara la sua mission: rappresentare la porta d’accesso alla prossima grande innovazione del decennio.

Il prezzo di quotazione del singolo token $SCAPE è attualmente di $0.00327, il prossimo prezzo sarà $0,00376 (quasi un 15% in più) e il prezzo stabilito per il lancio sarà di 0,01. Chi riuscisse ad acquistare adesso quindi monetizzerebbe un profitto di oltre il 200% solo aspettando il lancio sugli exchange.

Cos’è 5thSCAPE

La nuova frontiera tecnologica della realtà virtuale (VR) è sempre più in espansione . Con 5thScape, grazie appunto alla realtà virtuale, si possono vivere esperienze di gioco altamente immersive. L’intenzione dello sviluppatore Anoj Kumar era creare un token($SCAPE), che fungesse da passepartout per l’accesso esclusivo a contenuti VR premium, elevando le esperienze di gioco. Grazie ad esso infatti è possibile sbloccare funzionalità speciali di gioco, promuovendo una comunità dinamica e presentando un potenziale di crescita significativo all’interno del panorama della realtà virtuale. La realtà virtuale oggi trova applicazione in una molteplicità di settori, dall’istruzione all’intrattenimento a naturalmente il gioco, ambito su cui per ora maggiormente si concentra la piattaforma.

Nel 2022 la dimensione del mercato della realtà virtuale nel gioco è stata valutata a 20,73 miliardi di dollari e si prevede che raggiungerà il 22,7% entro il 2030.

L’interazione tra VR e criptovaluta offre un universo dì possibilità innovative. La criptovaluta, con la sua natura decentralizzata e la tecnologia blockchain, fornisce una base sicura e trasparente per le transazioni virtuali all’interno di ambienti VR.

La realtà virtuale migliora l’esperienza utente della criptovaluta creando piattaforme immersive per il trading, il gioco, l’istruzione e la collaborazione.

Inoltre, la realtà virtuale e la criptovaluta convergono nel regno delle economie virtuali, dove gli utenti possono guadagnare, spendere e scambiare risorse digitali all’interno di mondi virtuali immersivi.

I giochi

Dalle avventure da batticuore al cricket e al calcio strabilianti, i giochi VR di 5thScape promettono un’esperienza di gioco coinvolgente e indimenticabile.

Attualmente sono 5 i giochi disponibili. Cage Conquest (gioco di combattimento ad alto contenuto adrenalinico già disponibile anche su Meta in versione Beta), tre di sport Cricket 3D, Soccer 3D e Archery Master, e Thrust Hunter , un simulatore di guida.

Auricolari, Visori e Sedie Gaming

Il visore VR Ultra, un elemento centrale del progetto 5th Scape, offre un movimento fluido e una visibilità chiara e precisa. Grazie a un display visivo ad alta risoluzione, offre un’esperienza di gioco realistica e immersiva.

Se consideriamo il segmento dei giochi nella realtà virtuale, le cuffie VR come l’Oculus Quest 2 e l’HTC Vive Pro 2, rivoluzionano le esperienze immersive attraverso una grafica avanzata e un tracciamento preciso. Gli appassionati di gioco stanno anticipando il futuro con fervore mentre i modelli futuri come Meta Quest Pro e Valve Index 2 promettono di ridefinire i confini, offrendo immagini migliorate, comfort senza pari e funzionalità rivoluzionarie per immergersi nella prossima frontiera dell’eccellenza della realtà virtuale. La sedia ergonomica SwiftScape VR, offre un’esperienza di gioco ancora più realistica e intensa. Maggior comfort e immersione, fatte apposta per sessioni VR prolungate. Il design ergonomico garantirà che gli utenti possano immergersi completamente nei mondi virtuali senza compromettere il benessere fisico.

Al centro di 5thScape si trova il Developer Center, un hub per l’innovazione e la collaborazione di sviluppatori di tutto il mondo. Il Developer Center fornisce risorse, strumenti e supporto per consentire ai creatori di dare vita alle loro visioni.

Nuove prospettive di crescita

Quasi un mese fa, Meta ha annunciato l’espansione del suo sistema operativo Horizon ad hardware di terze parti. Questo significa che il colosso di Zuckeberg si sta aprendo ad ASUS, Lenovo e Microsoft.

Grazie a questo gli utenti avranno maggiore scelta e gli sviluppatori una varietà di scelte maggiore. Le funzionalità del sistema operativo Horizon come il tracciamento inside-out e il passpartout ad alta risoluzione migliorano l’esperienza di realtà mista.

Le cuffie di terze parti consentiranno agli sviluppatori di creare nuove app gestibili tramite Meta Horizon Store. Il livello social di Meta Quest si estenderà ad altri dispositivi Horizon OS, consentendo un’interazione perfetta tra dispositivi di diversi produttori.

ASUS, Lenovo e Microsoft stanno sviluppando nuovi dispositivi di realtà mista adatti al gioco, alla produttività, all’apprendimento e all’intrattenimento.

Questa omnicanalita’ ha dato una spinta ulteriore al progetto, che aumenta le sue possibilità di sviluppo.

La piattaforma offre un accesso gratuito a vita ad una libreria infinita di contenuti VR che si evolvono seguendo i gusti della community. Entrare in contatto con appassionati di realtà virtuale che condividono gli stessi interessi permette la creazione di una base solida per lo sviluppo del progetto.

Tokenomics

Il 5thScape Token (5SCAPE) presenta una preziosa risorsa digitale all’interno dell’ecosistema Ethereum. Grazie a questa blockchain, perfettamente integrata con le piattaforme DeFi e gli smart contract, si favorisce l’interoperabilità. La fornitura totale fissa di 5,21 miliardi di token, incarna scarsità e prevedibilità. Alla prevendita sono destinati l’80% della fornitura totale. Ogni round avrà un’ allocazione fissa. Il 10 % dei fondi sarà dedicato al miglioramento e all’espansione continui dell’ecosistema 5thScape. Un altro 10% sarà riservato come fondi liquidi per affrontare eventuali circostanze impreviste e garantire la sostenibilità a lungo termine del progetto.

Le parole d’ ordine per il team sono trasparenza e sostenibilità. Questo modello Tokenomics è stato progettato per garantire un’equa distribuzione dei token, incentivare gli investitori e gli sviluppatori e promuovere la crescita del progetto

Marketing e social media

Il token mantiene una presenza attiva sulle principali piattaforme di social media per un maggior coinvolgimento degli appassionati e degli investitori, condividendo aggiornamenti e partecipando a conversazioni pertinenti. Le campagne sui social media sono progettate per creare consapevolezza e guidare la partecipazione della comunità.

Per favorire tale fidelizzazione vengono anche pubblicati post di blog educativi, articoli e contenuti video che spiegano le complessità della piattaforma 5th Scape, i suoi casi d’uso e l’impatto più ampio sull’ecosistema blockchain. Il progetto ha una diffusione capillare sui social con canali su Telegram, Discord, X (16 mila follower) e YouTube.

