VENEGONO SUPERIORE – Sabato 25 maggio alle 18 si terrà nuovo appuntamento alla dépendance della biblioteca con il ciclo “Quattro chiacchiere con l’autore”: Chiara Moscardelli presenterà il suo ultimo libro “Teresa Papavero e i fantasmi del passato”, terzo delle fortunata serie con protagonista la simpatica investigatrice improvvisata di Strangolagalli, borghetto a sud di Roma.

Chiara Moscardelli, nata a Roma, lavora a Milano come addetta stampa. “Volevo essere una gatta morta”, suo romanzo d’esor­dio, ha avuto un grande successo di pubblico e di critica, di­ventando in breve un libro di culto. Tra gli altri suoi romanzi si ricorda “La vita non è un film (ma a volte ci somiglia)” (Einaudi, 2013), “Quando meno te lo aspetti” (Giunti Editore, 2015), “Volevo solo andare a letto presto” (Giunti Editore, 2016), “Teresa Papavero e la maledizione di Strangolagalli “(Giunti Editore, 2016), “Volevo essere una vedova” (Einaudi, 2019), “Teresa Papavero e i fantasmi del passato” (Giunti Editore, 2023).

(foto archivio: un precedente evento in biblioteca)

