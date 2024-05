news

Torino, al pari di altre città italiane come Roma, Firenze e Venezia è una destinazione imperdibile. Grazie alla sua posizione strategica è anche ben collegata con il resto dello Stivale e l’Europa. È facilmente raggiungibile in aereo, in treno, in macchina o in autobus. Oppure, se atterri all’aeroporto di Caselle e vuoi visitare la città senza doverti preoccupare dei trasporti pubblici, puoi affidarti a un servizio di noleggio auto a Torino. Spetta solo a te decidere, ma una cosa è certa: visitando Torino scoprirai una città diversa, caratterizzata da una miscela di urbanistica romana, edifici e portici barocchi e architettura moderna e contemporanea, che testimoniano epoche e influenze culturali differenti. Puoi trovare la stessa poliedricità anche nella varietà dei suoi musei e delle sue gallerie. Eccone alcuni:

Museo Egizio

Il Museo Egizio di Torino è l’unico museo, oltre a quello del Cairo, dedicato interamente alla civiltà nilotica. Ospita irca 3700 reperti su cinque piani espositivi. Rappresenta un viaggio attraverso circa quattro secoli di storia e archeologia. La mummia predinastica, il papiro che documenta il primo sciopero della storia e le statue di faraoni come Ramesse II sono solo alcuni dei reperti dal valore inestimabile presenti nel museo.

Musei Reali

Il Complesso dei Musei Reali di Torino comprende:

il Palazzo Reale, magnifico esempio dell’architettura del diciassettesimo secolo, residenza della famiglia Savoia;

l’Armeria Reale, una delle collezioni più ricche al mondo di armi da fuoco, armi bianche, cimeli napoleonici e armature appartenute ai Savoia;

la Galleria Sabauda, una delle più importanti gallerie d’arte italiane;

il Museo archeologico che offre, attraverso l’esposizione di migliaia di pezzi, un ampio panorama dell’archeologia piemontese e delle altre civiltà antiche in Italia, dalla preistoria al Medioevo;

la Biblioteca Reale, resa straordinaria dalla presenza di tredici disegni di Leonardo da Vinci, tra cui il suo celebre Autoritratto.

Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea

Questo museo vanta una straordinaria collezione di opere, che spaziano dal movimento futurista all’arte contemporanea. Tra le opere esposte troverai quelle di artisti come Canova, Modigliani, De Chirico, Martini, Morandi, De Pisis e Fontana. La Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea organizza anche una serie di eventi per arricchire l’esperienza del visitatore. È una tappa obbligata se ami la creatività e l’innovazione artistica.

Gam

La Galleria Comunale d’Arte Moderna e Contemporanea è uno dei più importanti musei di Torino con la sua collezione di oltre 45.000 opere: dipinti, sculture, installazioni e fotografie, una raccolta di disegni e incisioni e una delle più importanti esposizioni europee di arte moderna e contemporanea, cinema e video.

Museo Nazionale del Cinema

Il Museo Nazionale del Cinema è ospitato nella Mole Antonelliana, simbolo di Torino. Offre una ricca collezione di apparecchiature ottiche precinematografiche, materiale di film antichi e moderni, locandine, costumi e altri cimeli nazionali e internazionali.

Palazzo Madama

Palazzo Madama è la sintesi della storia bimillenaria della città di Torino dal Medioevo al diciottesimo secolo. Lo scalone del palazzo è uno dei pezzi architettonici più affascinanti del barocco europeo. Oggi ospita il Museo Civico d’Arte Antica, con un’importantissima esposizione di opere tra cui sculture antiche e una vasta collezione di porcellane.

Mao

Inaugurato nel 2008, il Museo d’Arte Orientale di Torino conta più di 1.500 opere provenienti da Asia meridionale, Cina, Giappone, Regione himalayana e Paesi islamici. Il museo ospita anche due giardini giapponesi che sono perfetti per una passeggiata in una giornata di sole.

Conclusione

Torino è stata a lungo definita come la città per eccellenza dell’industria italiana. Questa definizione non rende giustizia alla storia, all’architettura e all’atmosfera della capitale storica del Regno d’Italia. Tra gli svariati musei e le altre attrazioni che la città offre è facile lasciarsi sfuggire qualcosa. Per questo motivo devi ritagliare su misura il tuo itinerario. Inoltre, ti consigliamo di prenotare un’auto prima di partire e di ritirala al tuo arrivo in aeroporto. Scegli una compagnia di autonoleggio in Italia affidabile e professionale come Dollar Car Rental e lasciati guidare nella scelta del veicolo adatto alle tue esigenze per poter assaporare ogni minuto della tua permanenza in città e cogliere appieno lo spirito e la bellezza del capoluogo piemontese.