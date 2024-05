news

Le previsioni sul Bitcoin sono molto importanti, sia per i trader della famosa criptovaluta, sia per l’intero mercato delle criptovalute.

Il valore dell’asset tende a influenzare tutte le altcoin più importanti come Ethereum, Solana e XRP.

Anche i nuovi progetti in presale come il token 99BTC possono ricevere una spinta notevole al loro lancio, per questo anche chi non investe in Bitcoin, deve tenere d’occhio il suo valore.

Tra i vari modelli creati per le previsioni del valore dell’asset, il Power-Law del Bitcoin (BTC), creato da Giovanni Santostasi, fornisce una descrizione matematica dei movimenti del valore del BTC, rivelando una distribuzione power-law su una scala log-log.

Questo modello propone una relazione tra tempo e valore per anticipare la traiettoria a lungo termine del BTC, indicando una robusta correlazione storica.

Tuttavia, le sue capacità predittive per i movimenti futuri del valore sono limitate a causa dell’assenza di assunzioni sui mercati più ampi e sui fattori esterni.

Sebbene sia un eccellente indicatore della crescita passata del BTC, la sua efficacia nel prevedere le tendenze future risulta limitata.

Il modello Power-Law suggerisce che il valore equo dovrebbe essere intorno ai 68.270 dollari, una approssimazione relativamente vicina.

Interessante notare che, durante marzo e parte di aprile, il prezzo del Bitcoin ha leggermente superato le previsioni del modello, un evento che non si vedeva da maggio 2022.

L’adattamento della visione a spirale del modello di Giovanni assume che il prezzo del BTC tenderà verso il valore di 100.000 dollari poco prima di gennaio 2025. Giovanni Santostasi ha dichiarato: “il vero mercato rialzista è a 2 ore da noi (o circa 240 giorni).

Negli ultimi 7 giorni, il Bitcoin è tornato a crescere, registrando un aumento del 15%. La criptovaluta è risalita sopra i 70.000 dollari, raggiungendo la soglia dei 71.000 dollari dopo un mese negativo dove ha subito un crollo sotto i 60.000 dollari.

Secondo alcuni analisti, ci troviamo davanti all’attesa crescita post-halving che molti si aspettavano subito dopo l’evento.

Se le previsioni dovessero rivelarsi esatte, il Bitcoin potrebbe effettivamente superare gli 80.000 dollari nel corso dell’estate, per poi arrivare a 100.000 dollari verso l’inizio del 2025 come dal modello Power-Law di Giovanni Santostasi. Da notare che il Bitcoin dovrebbe apprezzarsi di circa il 54% per raggiungere i 100.000 dollari.

Con la crescita del Bitcoin e le previsioni positive, i trader stanno puntando sul token 99BTC, attualmente venduto in presale a 0,00106 dollari.

Questo nuovo token inizialmente lanciato su Ethereum, verrà portato anche sulla rete del Bitcoin per una maggiore sicurezza per un più facile accesso ad altri mercati.

99Bitcoins e il Learn-to-earn

La caratteristica principale del progetto 99Bitcoins è il modello Learn-To-Earn che permetterà agli utenti di ottenere ricompense in 99BTC partecipando a webinar, corsi online e quiz inerenti al mondo degli asset digitali.

Infatti, 99Bitcoins è una piattaforma di e-learning esistente da diversi anni che permette ai neofiti e agli esperti di imparare e approfondire nozioni sulle criptovalute.

La presale del token 99BTC è stata lanciata di recente, raccogliendo più di 1,4 milioni di dollari.

I titolari del 99BTC potranno ottenere diversi vantaggi, come la possibilità di accedere a webinar esclusivi tenuti da esperti nel settore e segnali di trading per gli investimenti sul mercato.

Il team di sviluppo del token prevede di stimolare l’apprendimento tramite ricompense passive, dando anche la possibilità ai titolari del token di fare staking su Ethereum.

Lo staking, abilitato sin dalla presale, permette di ricevere ricompense passive nell’arco di due anni, calcolate in base alla partecipazione individuale allo staking pool e all’APY, attualmente al 1138%.

I trader interessati possono comprare il 99BTC connettendo il proprio wallet al sito ufficiale della presale e scambiare con ETH, USDT, carta di credito o BNB.

VAI ALLA PRESALE DI 99BITCOINS