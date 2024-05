news

Secondo Rekt Capital, Bitcoin si trova nella fase finale del ritracciamento post-halving. Questa fase rappresenta l’ultima occasione per acquistare Bitcoin a un valore più basso.

Al ritracciamento del Bitcoin seguirà la fase di accumulo che solitamente si manifesta poche settimane dell’halving e si estende fino alla crescita dell’asset nelle settimane successive. Attualmente, si sta osservando un notevole accumulo di Bitcoin da parte delle balene.

La fase di accumulo si estende approssimativamente tra 60.000 e 70.000 dollari, con occasionali rotture di questi limiti.

Tuttavia, Rekt Capital ha precisato che questa fase di accumulo potrebbe durare diverse settimane, potenzialmente fino a 150 giorni, ossia circa cinque mesi. Una volta superata questa fase e avviata la crescita parabolica, il valore del Bitcoin dovrebbe aumentare esponenzialmente.

I cinque principali indicatori per la crescita del Bitcoin

Cinque metriche on-chain, evidenziate dall’analista “ELI5 of TLDR” indicano che il Bitcoin si trova nelle fasi inizali di una possibile crescita.

Bitcoin Dominance: Nei precedenti mercati rialzisti delle criptovalute, la dominance di Bitcoin è aumentata in modo significativo, poiché i trader tendono a non investire nelle altcoin durante le fasi ribassiste del mercato. Quando la Bitcoin Dominance diminuisce e inizia la stagione degli altcoin, il mercato rialzista si avvicina alla sua conclusione. Attualmente, secondo i dati di TradingView la Bitcoin Dominance è superiore al 56%.

Punteggio MVRV di Bitcoin: il rapporto Market Value to Realized Value (MVRV) di Bitcoin, insieme alla sua correzione statistica z-score (MVRV Z), valuta il valore di mercato attuale dell’asset rispetto al suo valore medio storico. Solitamente, questo rapporto raggiunge il picco intorno a sei durante i massimi ciclici. Attualmente, il punteggio è inferiore a tre e non ha superato il sei dal marzo 2021.

Puell Multiple: il Puell Multiple, che si ottiene dividendo il valore giornaliero del mining del Bitcoin per la media mobile annuale di quel valore è un’altra metrica indicativa dei picchi ciclici. Dopo il halving del 20 aprile, il Puell Multiple è sceso sotto uno. Generalmente, i picchi superiori a tre corrispondono ai massimi ciclici. Durante l’aumento di valore del 2024 a metà marzo, ha raggiunto solo il 2,4.

HODL waves: i grafici che mostrano la distribuzione di BTC tra varie coorti basate sulle onde hodl segnalano un sentiment rialzista per Bitcoin. Le onde hodl del cap realizzato offrono una prospettiva macro sulle detenzioni di Bitcoin degli acquirenti recenti rispetto ai detentori a lungo termine. Un calo dei picchi tra le coorti più giovani indica una diminuzione della pressione di vendita.

Entrate dei miner di Bitcoin per hash: l’ultimo indicatore on-chain positivo è il reddito dei miner per hash, che riflette i guadagni dei miner. Sebbene diminuisca naturalmente con l’aumento della difficoltà di rete, ELI5 ha osservato che i due precedenti aumenti a 0,3 dollari per terahash hanno coinciso con i massimi ciclici del mercato.

Nell’attesa di un nuovo rally del Bitcoin, alcuni trader stanno puntando sul suo token derivato 99BTC. Si tratta di un asset lanciato dalla piattaforma di e-learning 99Bitcoins, quindi sviluppato da un team indipendente.

Tuttavia, gli sviluppatori intendono portare il token dalla rete Ethereum a quella del Bitcoin, quindi una crescita di quest’ultimo potrebbe favorire anche il nuovo asset dopo il lancio, previsto al termine della presale.

99Bitcoins

Il token 99BTC viene venduto in presale a 0,00106 dollari. Al momento, il progetto ha raccolto più di 1,5 milioni di dollari, attirando i trader interessati a differenziare il proprio wallet, così come gli utenti della piattaforma.

Infatti, 99Bitcoins esiste da diversi anni e si è fatta un nome in quanto una delle prime piattaforme con istruzioni su come comprare il Bitcoin e altre criptovalute.

Nel corso degli anni 99Bitcoins si è evoluta in un vero e proprio ecosistema di e-learning con corsi, webinar e quiz sul mondo degli asset digitali.

Con il token 99BTC, la piattaforma vuole dare la possibilità ai suoi titolari di accedere a webinar esclusivi e ottenere segnali di trading.

Inoltre, dopo il lancio sul mercato, 99Bitcoins permetterà agli studenti di guadagnare ricompense in 99BTC semplicemente portando a termine i corsi e i quiz ai quali si sono iscritti.

Il modello Learn-To-Earn incentiverà l’apprendimento e aiuterà il token 99BTC a crescere sul mercato.

Comprando il 99BTC in presale con ETH, USDT o carta di credito sarà possibile fare staking e ottenere ricompense passive in base alla partecipazione individuale allo staking pool e all’APY, attualmente al 1099%.

