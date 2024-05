Mia Office Blue Girls Pianoro – Inox Team Saronno

Gara 1 di un fondamentale duello in ottica playoff, con Pianoro alla caccia del quarto posto e Saronno con l’obiettivo di rimanere in scia a Bollate, viene decisa da quattro punti dell’attacco lombardo nel quinto attacco. Il duello in pedana tra Chiara Rusconi e Veronica Comar è di qualità e, salvo un botta e risposta nel secondo inning (triplo di Brugnoli a cui risponde un singolo di Moggi), per metà gara gli attacchi restano in secondo piano. Lo scatto decisivo Saronno lo fa riempiendo le basi nel quinto inning e portando a casa i punti con la base su ball conquistata da Modrego Lopez, il singolo di Cianfriglia e, dopo l’ingresso in pedana di Desii, la volata di sacrificio di Nicolini. Nella sesta ripresa un singolo di Blesa Escriche vale il sesto punto per Saronno, mentre la volata di sacrificio di Moreland fissa il punteggio sul 6-2 finale.

La seconda partita è un affare tra Kandra Lamb e Yamerki Guevara Limonta. Le due lanciatrici tengono a zero gli attacchi avversari per tutte le sette riprese regolamentari e il match si decide solamente al primo extra-inning in regime di tie-break. Nella parte alta della ripresa Cianfriglia con uno squeeze play porta a casa Rotondo e Saronno riesce a costruire un altro, importantissimo, punto: dopo un avanzamento in seconda base su lancio pazzo, Cianfriglia segna il 2-0 su singolo di Brugnoli. È il punto che fa la differenza, perché nella parte bassa le Blue Girls spingono a casa il corridore posizionato in seconda base (Bortolotti) con una battuta in scelta difesa di Trevisan, ma Lamb riesce a mettere a segno gli ultimi due out e Saronno conquista anche gara 2 con il punteggio di 2-1.